Легальных водителей станет больше: как еще новый закон «О такси» изменит сферу перевозок

4 апреля в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан состоялось совещание, на котором эксперты таксомоторной отрасли обсудили реализацию нового закона «О такси». Он вступит в силу 1 сентября этого года. В обсуждении приняли участие представители Министерства транспорта РФ, общественных организаций, представители агрегаторов такси и таксопарков. Возглавил встречу исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Марат Хисамутдинов.

В начале совещания он рассказал о ситуации в сфере такси в Татарстане и отметил, что многие проблемы оказались присущи и другим российским регионам. В частности огорчает снижение числа легальных перевозчиков в последние годы. По словам и.о. замминистра, спад наблюдается с начала 2020 года.

«В Татарстане с 2011 года было выдано 41 405 разрешений на осуществление таксомоторных перевозок. Сейчас в республике их осталось всего 3 668. В 2022-м было выдано 606 разрешений, что на 68% меньше по сравнению с 2021 годом. И такая динамика по снижению количества выданных разрешений у нас наблюдается с 2020 года. Первый квартал 2023-го показал продолжение этой динамики», - заявил Марат Хисамутдинов.

Эту тенденцию эксперты отрасли связывают с ростом цен на ОСАГО для такси более чем в два раза. В этой ситуации нелегальные перевозчики имеют ряд преимуществ, в частности они несут меньше административной ответственности и штрафы для них ниже. А новый закон «О такси» как раз призван снять лишние барьеры для развития легального бизнеса.

Бесшовный переход на новые правила

Основной задачей сейчас, как для власти, так и для бизнеса, стал бесшовный переход на новые правила. Чтобы к 1 сентября все таксомоторные организации смогли переключиться на новую систему, подготовка начинается уже сейчас.

1 сентября вступит в силу требование о региональных информационных системах, в которых должны аккумулироваться все данные о поездках. Однако на текущий момент лишь часть субъектов РФ имеет автоматизированные системы для ведения реестров выданных разрешений. Остальным же придется внести все эти данные за полгода вручную. Но в первую очередь регионам предстоит определиться, будут ли они использовать федеральную базу или свою собственную. Чтобы облегчить эту работу, Минтранс РФ уже ведет разработку федеральной информационной системы.

«ГИС Такси должна аккумулировать региональные реестры перевозчиков, самих транспортных средств и служб заказа. По федеральному законодательству каждый субъект сам решает, создавать ему свою систему, развивать имеющуюся или вести эту информацию в ГИС Такси. Сейчас в регионах есть порядка 16 – 20 систем. И не все регионы готовы их развивать. Поэтому наша задача – обеспечить, чтобы в системе в конечном итоге было удобно вести реестры. Чтобы данные актуализировались практически мгновенно и можно было использовать их при контрольно-надзорной деятельности», - объяснил заместитель директора Департамента цифрового развития Минтранса РФ Иван Круглый.

Навстречу бизнесу

Чтобы облегчить бизнесу переход на новые правила и не перегружать административными требованиями о внесении колоссального количества данных в единую систему, на совещании в Казани было предложено определить переходный период для тех представителей бизнеса, у которых разрешение получено по ФЗ-69. Таким образом, на период действия уже выданных разрешений перевозчикам не понадобится предоставлять дополнительную информацию, например, об аттестации водителей или цвете авто. Эти данные владельцы смогут указать уже при получении нового разрешения, благодаря чему переход на новые правила пройдет более плавно, без ущерба для бизнеса и излишней нагрузки на региональные органы власти.

«В соответствии с новым законом, перевозчик не обязан предоставлять какие-либо сведения, чтобы продолжить работать после 1 сентября. Вся информация из разрешений, выданных по ФЗ-69, должна быть автоматически перенесена в новые реестры перевозчиков и легковых такси», - заявил начальник отдела дорожной деятельности Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Роман Кильдюшкин.

Он также добавил, что требование о предоставлении дополнительных данных и документов лишь окажет дополнительное давление на бизнес и число легальных перевозчиков может продолжить падать.

Без резких изменений

Помимо прочего, по новым правилам все водители таксопарков обязаны будут предоставить справки об отсутствии у них судимости. Эксперты отметили важность информационной кампании, чтобы автомобилисты не ждали конца августа, а уже сейчас начали передавать необходимые документы, ведь для получения такой справки нужно время. А если все водители принесут документы только в конце лета, то на систему ляжет огромная нагрузка, внести все данные в срок будет практически невозможно.

По итогам совещания все участники отрасли пришли к заключению, что реформирование таксомоторной отрасли должно проходить максимально плавно, без резких изменений. Это должно быть удобно всем: от самого таксиста до региональных органов власти, и именно тогда ситуация с легальными такси в субъектах РФ начнет улучшаться.

«В сложившихся условиях нельзя излишне давить на таксопарки. Сейчас они и так работают под жестким давлением как санкций, так и существующего административного регулирования. Поэтому не следует создавать дополнительные барьеры. Наша задача – сделать переход к новому законодательству для них максимально простым и удобным. Важно соблюсти баланс для всех сторон и не зажимать ни перевозчиков, ни агрегаторов, ни водителей», - отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Она добавила, что именно сейчас в регионах появился шанс открыть двери в легальный бизнес такси для сотен тысяч местных жителей.

«Новый закон необходимо внедрять поступательно, чтобы не вызвать шоковое состояние отрасли и не привести к еще большему оттоку из легального рынка», - подчеркнула она.