Сезон морской охоты: Как российские олигархи спасали свои яхты от санкций и кому это удалось

Dilbar строилась больше четырех лет по индивидуальному заказу. Фото: yachtharbour.com

Арест имущества, блокировка счетов, запрет на въезд в Европу и США - под санкции «недружественных» государств в феврале-марте прошлого года попали десятки российских бизнесменов. Но самые яркие детективные истории – с побегами, полицейскими облавами и неожиданными финалами – развернулись именно вокруг яхт. Ведь если особняк из Лондона или Ниццы не увезешь, то свои шикарные корабли наши богатеи отчаянно пытались спасти. И многие в этом преуспели.

И вот прошел год, пора подводить итоги. Как сейчас «поживают» яхты российских богачей, чьи просторы они бороздят?

МОРСКИЕ ДВОРЦЫ

Немного истории. Увлечение морскими прогулками у сверхбогатых россиян началось лет 20 назад, а к концу 2000-х отсутствие собственного люксового плавсредства считалось в их среде дурным тоном. Ведь яхта — это не только возможность в комфорте путешествовать по миру, но и показатель статуса ее владельца. Миллиардеры в буквальном смысле мерялись яхтами. Самая длинная, самая дорогая, красивая, быстрая, экологичная… По эффекту пускания золотой пыли в глаза с яхтами могут поспорить разве только дворцы. Впрочем, современные яхты сами по себе уже превратились в дворцы – на них есть бассейны, кинотеатры, банкетные залы…

Состоятельные россияне традиционно входили в тройку лидеров среди покупателей суперъяхт - наряду с американцами и арабскими шейхами. «Комсомолка» выясняет, кому из наших богачей удалось вывести из-под санкционного удара свои дорогие игрушки, а кто лишился доступа к своим плавающим активам.

ЯКОРЬ БРОШЕН

Точной статистики арестованных яхт российских миллиардеров никто не ведет. Но их явно меньше (максимум 15-20), чем тех, которые скрылись от санкций. Почему спастись удалось не всем? Вот некоторые из причин.

1. Именно зимой зачастую проводится сервисное обслуживание и ремонт кораблей. И к моменту объявления санкций часть суперъяхт находились в полуразобранном состоянии на верфях «недружественных» стран.

2. Некоторым яхтам судостроители удаленно отключили навигационное оборудование. А без него выходить в море рискованно. Можно, например, столкнуться с другим судном.

3. Некоторые компании после объявления санкций аннулировали страховки, без которых судно не имеет права перемещаться – его просто не выпустят из гавани.

4. Некоторые экипажи отказались выходить в море, узнав о санкциях в отношении владельцев и их имущества.

Dilbar (156 м, $750-800 млн)

Предполагаемый владелец:*

Алишер Усманов, миллиардер, основатель и основной акционер одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России USM Holdings, состояние $14,4 млрд.**

Алишер Усманов.

Что на борту

Строилась Dilbar больше четырех лет по индивидуальному заказу. Ее создатели признавались, что это одна из самых сложных когда-либо построенных яхт — как из-за размеров, так и с точки зрения использованных технологий. К услугам хозяев и гостей - вертолетные площадки, кинотеатр, спортзал, бассейны, сауны и салон красоты.

Что произошло

В марте 2022 года яхту Dilbar, которая безмятежно стояла на плановом ремонте в Гамбурге, арестовали власти Германии. По их данным, фактически судно принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. Ведь оно даже носит имя его матери – учительницы русского языка Дилбар Усмановой.

Правда, расследование, проведенное полицией и налоговой инспекцией Германии, показало, что официальный владелец яхты – сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Но от ареста этот факт яхту не уберег.

* Когда речь заходит о яхтах, как и о другом имуществе богатых россиян, нередко нужно использовать формулировку «предполагаемый владелец». Потому что имена истинных хозяев таких «игрушек» бывают надежно скрыты. Или же они записаны на компании, зарегистрированные в офшорах, и часто не имеют номинальных собственников. Указывая фамилии предполагаемых владельцев яхт в настоящей статье, «Комсомольская правда» опиралась на открытые источники и публикации в зарубежных и российских СМИ.

** При оценке состояний российских бизнесменов использованы данные Forbes на апрель 2023 года.

Sailing Yacht A (143 м, $530 млн)

Sailing Yacht A оборудована вертолетной площадкой, спа-клубом, пляжем с тремя бассейнами, гаражом и даже подводной лодкой для морских прогулок. Фото: Dan Istitene / Getty Images

Предполагаемый владелец:

Андрей Мельниченко, основатель компаний «Еврохим» (производит минудобрения) и СУЭК (угольная компания). Состояние $25,2 млрд

Андрей Мельниченко.

Что на борту

Дизайн этой самой крупной частной парусной яхты в мире впечатляет даже видавших виды знатоков. Она напоминает, скорее, военный корабль. Над палубой возвышаются три мачты высотой 90 метров. Яхта оборудована вертолетной площадкой, спа-клубом, пляжем с тремя бассейнами, гаражом и даже подводной лодкой для морских прогулок. На нижней палубе есть панорамная камера, откуда гости могут наблюдать за жизнью морских обитателей. СМИ писали, что отделка одного квадратного метра интерьеров яхты обошлась в среднем в 1 млн рублей, а, например, один смеситель в ванной стоит $40 тысяч.

Что произошло

Владелец не успел спасти свой суперпарусник, который был пришвартован в итальянском Триесте. Яхту арестовала в марте прошлого года местная финансовая гвардия в рамках санкций ЕС.

Зато еще одну суперяхту, которую приписывают Андрею Мельниченко - уже не парусную, а моторную (которая, впрочем, тоже называется «А» - Motor Yacht A), спасти удалось. 10 марта 2022 года она перестала транслировать свое местоположение, но вскоре была замечена в водах Индийского океана в районе Мальдивских островов. Там, кстати, в то же самое время оказалось еще несколько российских суперяхт — ведь Мальдивы санкции не объявляли. Моторная «А» тоже совершено уникальна. Известно, например, что один из бассейнов яхты имеет стеклянный пол, а стены главной палубы покрыты сусальным серебром.

Tango (77,7 м, $100-120 млн)

«Танго» называют произведением яхтенного искусства. Фото: Juan Medina/REUTERS

Предполагаемый владелец:

Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров частной бизнес-группы «Ренова», состояние $5,5 млрд.

Виктор Вексельберг.

Что на борту

На фоне яхт других российских миллиардеров 77-метровая «Танго» выглядит коротышкой. Но ее называют произведением яхтенного искусства. Жить на судне можно годами — на борту есть бассейн, джакузи, тренажерный зал. Вернее, можно было жить годами — ведь дальнейшая судьба яхты пока не определена.

Что произошло

В прошлом году этот корабль задержали в порту Пальма-де-Мальорка испанские полицейские вместе с агентами ФБР, специально приехавшими для координирования этой операции из США. А до этого правоохранителям обеих стран пришлось попотеть, выявляя подлинного хозяина Tango, потому что официально судном владеет компания c Британских Виргинских островов, которой управляют граждане Панамы.

Дело в том, что Виктор Вексельберг находился под санкциями США еще с 2018 года. И наложенные на него ограничения запрещали проводить транзакции в долларах США. Это и стало причиной ареста судна. В США увидели, что связанные с яхтой Tango компании совершили платежи в долларах, а значит, яхта подлежала аресту.

Другие арестованные яхты

Lady M. (65 м, $55 млн)

Предполагаемый владелец – Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь», состояние $20,9 млрд. Арестована в Италии.

Amadea (107 м, $325 млн)

Предполагаемый владелец – Сулейман Керимов. Его семья владеет пакетом акций золотодобывающей компании «Полюс» и состоянием в $10,5 млрд. Арестована на Фиджи.

Axioma (72 м, $68,8 млн)

Предполагаемый владелец - Дмитрий Пумпянский, бывший член совета директоров Трубной металлургической компании, состояние - $2,4 млрд. Арестована в Гибралтаре.

СБЕЖАВШИЕ ПО ВОЛНАМ

Самыми популярными гаванями для сбежавших из-под санкций кораблей стали Объединенные Арабские Эмираты и Турция, где, по данным Forbes, цены за швартовку и топливо сразу выросли вдвое. Шли сюда самые дорогие в мире суда тайными океанскими тропами – с отключенными транспондерами (прибор, который передает сигнал о местонахождении), чтобы нельзя было отследить. И многие дошли.

Впрочем, дружелюбно встречали их и в Египте, на Мальдивах, в Индонезии. Пребывание яхт в этих странах остается (пока) безопасным. Хотя обслуживать, а уж тем более продать судно его российскому владельцу, попавшему под санкции, все равно будет очень непросто. Максимальное внимание налоговой, правоохранителей и спецслужб к таким сделкам гарантировано. Вот лишь некоторые яхты, которые остались под контролем своих (предполагаемых) хозяев.

Eclipse (162 м, $427 млн, с оснащением - $1,2-1,5 млрд)

Eclipse до недавнего времени была самой большой супер - яхтой в мире. Фото: Shutterstock

Предполагаемый владелец:

Роман Абрамович, в настоящее время владеет инвестиционной компанией Millhouse, состояние $9,2 млрд.

Роман Абрамович.

Что на борту

До 2013-го Eclipse считалась самой большой супер - яхтой в мире, пока не была построена Azzam (180 м) для президента ОАЭ. Известно, что на яхте есть кинотеатр, концертный зал, два бассейна, один из которых может при желании превращается в танцплощадку, винный погребок. Яхта снабжена двумя вертолетами, катерами, скутерами и субмариной на 12 мест.

Что произошло

Яхта Eclipse прибыла из Карибского моря в турецкий Мармарис прошлой весной и, по сообщениям местных СМИ, до сих пор находится у берегов Турции. Как и другая суперяхта, которую приписывают олигарху — 145-метровая Solaris, которая была замечена в Бодруме. Да-да, Абрамович считается владельцем целого флота. Журнал Forbes подсчитал, что миллиардеру принадлежит не менее 16 яхт!

Спасти от ареста все свои суда миллиардеру вряд ли удастся. Так, 24-метровая Kewpie стоимостью около $3 млн тоже может быть арестована, поскольку оказалась в Карибском море у берегов острова Сен-Бартелеми, который считается заморским владением Франции.

Nord (142 м, $300 млн)

Яхта Nord олигарха Алексея Мордашова прибыла во Владивосток и пришвартовалась на Морском вокзале города. Яхта экстренно покинула порт Виктория на Сейшелах из-за наложенных на миллиардера санкций. Фото: Вадим ПОПОВ

Предполагаемый владелец:

Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь», состояние $20,9 млрд.

Алексей Мордашов.

Что на борту

Nord занимает десятое место в списке самых крупных яхт мира и четвертое – среди российских. В наличии весь стандартный набор: бассейн, джакузи, спа-салон, кинотеатр, пляжная зона, зона для барбекю. Вместимость судна – 36 пассажиров.

Что произошло

В начале прошлой весны плавучий «актив» был экстренно эвакуирован из порта Виктория на Сейшелах в родную гавань, и 31 марта 2022 года одна из самых дорогих в мире яхт пришвартовалась во Владивостоке. Жители города как в музей ходили смотреть на это чудо с двумя вертолетными площадками.

Летом стало известно, что судно перерегистрировали в России, а до этого Nord ходила под флагом Каймановых островов. Дело в том, что многие владельцы частных кораблей регистрируют их не на своей родине, а других странах, где налоговые условия выглядят привлекательнее. После этого красавицу-яхту нередко можно было увидеть у берегов Камчатки и Сахалина.

Nirvana (88,5 м, $300 млн)

В Nirvana главная каюта занимает больше половины верхней палубы. Фото: yachtharbour.com

Предполагаемый владелец:

Владимир Потанин, президент компании «Интеррос», состояние $23,7 млрд.

Владимир Потанин.

Что на борту

На Nirvana шесть кают, причем главная каюта занимает больше половины верхней палубы, 3D-кинотеатр, ресторан, тренажерный зал и спа, бары, бассейн и даже террариум с экзотическими рептилиями.

Что произошло

В отличие от многих других наших олигархов, санкции против которых западные страны вводили в ускоренном режиме, у Владимира Потанина было время встретить их во всеоружии. Под блокирующие санкции США он и члены его семьи попали лишь в конце прошлого года.

Яхта Nirvana еще летом «всплыла» в порту Дубая. Кстати, по данным СМИ, помимо «Нирваны» Потанину принадлежит еще одна яхта – Barbara (хотя юридически он этими судами не владеет), которая может дать фору «Нирване» и по части роскоши. Как пишет пресса, в отделке интерьеров судна использованы такие материалы, как рог азиатского буйвола, кожа лягушек и рыбы фугу. Barbara тоже «на свободе».

Другие крутые яхты, избежавшие ареста

Galactica Super Nova (70 м, около $100 млн), предполагаемый владелец — Вагит Алекперов, бывший президент НК «Лукойл», состояние $20,5 млрд.

Halo (55 м, $38 млн) и Garcon (67м, $20 млн), предполагаемый владелец – Роман Абрамович.

Ocean Victory (140 м, $400 млн), предполагаемый владелец – председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, состояние $10,2 млрд

Quantum Blue (104 м, $250 млн), предполагаемый владелец – основатель «Магнита» Сергей Галицкий, состояние $3,2 млрд

Flying Fox (136 м, $400 млн), предполагаемый владелец - председатель совета директоров группы DME (Московский аэропорт Домодедово) Дмитрий Каменщик, состояние $1,7 млрд

Конфуз. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Олигархи найдут, на что потратить свободные деньги»

Владение суперяхтой ценой в десятки или сотни миллионов долларов – это вершина пирамиды показного потребления, которым заражены многие российские миллиардеры. Чего же ждать теперь, когда санкции западных стран заставили олигархов не выпячивать, а, наоборот, прятать свои дорогостоящие активы от лишних глаз?

- Пока есть сверхдоходы, будет и потребность их во что-то вкладывать. Не будешь ведь сидеть на мешках с наличкой, - объясняет «КП» политолог Георгий Бовт. – Яхты были хорошим вложением свободных средств. Стало опасно вкладывать в них миллионы? Будут вкладывать в акции, в недвижимость. Не в Европе, так в Азии. Думаю, что олигархи будут заниматься поиском возможностей инвестировать в менее уязвимые активы. И варианты обязательно найдутся.