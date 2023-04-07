Литва решила пригласить Украину в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе

Если сейчас Киев постоянно ходит по всему с протянутой рукой и просьбами дать деньги и вооружения, то после вступления в НАТО начнет не меньше, а еще больше ныть и по этим вопросам Фото: REUTERS

Ой, что делается, что делается! Вот вы тут сидите, читаете, а мужики и не знают, что парламент Литвы решил пригласить Украину в НАТО. 129 депутатов присутствовали на заседании сейма Литвы, и все они, как один, проголосовали за резолюцию, в которой решили пригласить Киев в НАТО на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Литовцы таким образом поддержали Украину, которая, как заявил два дня назад глава МИД Украины Дмитро Кулеба рассказал, что Киев подал заявку на прямое вступление в НАТО.

- Вопрос ПДЧ (план действий по членству в НАТО - прим. авт.) снят с повестки дня, потому что мы обновили, подали новую заявку, - объявил Кулеба. И в Вильнюсе услышали.

- «Необходимо на саммите пригласить Украину стать членом НАТО, подписать протоколы о вступлении и начать, когда создадутся соответствующие условия, процесс их ратификации, — призвал литовский Сейм. А председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис заявил, что прием Украины в альянс обойдется дешевле, чем постоянная военная помощь Киеву.

Ну, это как сказать. Если сейчас Киев постоянно ходит по всему с протянутой рукой и просьбами дать деньги и вооружения, то после вступления в НАТО начнет не меньше, а еще больше ныть и по этим вопросам, а буквально замучает все страны НАТО своими просьбами дать ему солдат, и побольше.

В Киеве торжествуют, они услышали голос организации, в которую мечтают вступить, чтобы она их защищала и за них воевала. Только маленькая поправка, это голос не организации, а из организации. У каждого человека бывает периодически отрыжка, которую он не может сдержать даже в обществе, но вряд ли кто будет ее расценивать в качестве заявления самого человека.

Заявление парламента Литвы напоминает в нынешней ситуации относительно недавнее выступление ее министра обороны Арвидаса Анушаускаса. Напомню, сей высокоуполномоченный муж рассказал, что они целиком и полностью поддерживают желание стран-союзников выделить Незалежной танки и даже готовы помочь в этом справедливом деле советами. А почему же не дадут сами танки?

- У нас нет танков, но у нас есть мнение о танках, - честно признался министр, и многие присутствовавшие при этом признании иностранные журналисты растроганно расплакались в этот момент.

Вот и с НАТО у Литвы дело обстоит примерно так же, как и с отсутствующими танками. То есть в Вильнюсе прокукарекали, а решать, всходить ли Солнцу или не показываться из-за горизонта, для НАТО будут решать в Вашингтоне. А в Вильнюсе с совершенно честными глазами умоют руки: мол, мы что смогли – все сделали Наше мнение прозвучало. Как и ранее по танкам.

Вот только почему-то в альянсе далеко не все обрадовались и заявке Киева, и резолюции Сейма Литвы. Как пишет Financial Times, США, Германия и Венгрия выступили против попыток некоторых европейских союзников предложить Украине "дорожную карту" к членству в НАТО на июльском саммите альянса.

- Для того, чтобы мы подошли к вопросу о том, когда и как ввести Украину в альянс, мы должны обеспечить, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство, - заявил газете высокопоставленный представитель администрации США.

К слову, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис уже после принятия резолюции признал, что никто не ожидает принятия Украины в НАТО к началу июльского саммита альянса. Нелишним будет напомнить, что в сентябре прошлого года Владимир Зеленский уже заявлял, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Но все члены НАТО ответили на это, что членство в альянсе не может серьезно обсуждаться во время боевых действий. И камень с той поры с дороги не сдвинулся. А буквально за пару дней до принятия нынешней "истерической" резолюции Сейма Литвы действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз растолковал, что переговоры о вступлении Украины в НАТО возможны только при сохранности ее суверенитета и при условии, если Киев сможет победить в той войне, которую он сейчас ведет. Короче говоря, нет победы – нет НАТО. А ее у Киева совершенно точно не будет.

И весь сказ. А парламент Литвы может принимать еще хоть десять, хоть сто таких и ей подобных резолюций. Толку от него будет ровно столько же, сколько и от первого. То есть ноль целых, ноль десятых.