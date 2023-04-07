Николай Валуев: Боксера Усика могли заставить стать «патриотом Украины», а Кличко просто делают бизнес

Николай Валуев в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Оксана ЗУЙКО

Каждый спортсмен однажды должен сделать выбор, но на Украине действует такие законы, что выбора бывает и нет. Чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил удивительную трансформацию знаменитого украинца Александра Усика, поделился своим мнением о чиновнике Кличко и рассказал, как сейчас живет Брянская область, которая стала самой горячей точкой на карте России.

БРЯНСК ВСЕГДА БЫЛ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКОЙ

- Николай Сергеевич, все вас хорошо знают, как боксера, чемпиона мира, как депутата Госдумы. Но мало кто знает, что вы депутат от Брянской области.

- Бываю в Брянской области. Там неспокойно. Вот буквально завтра туда еду. Есть желание людей лично общаться, говорить.

- Сейчас Брянская область – один из самых неспокойных регионов России. Мы видели прорыв диверсантов, который напугал страну.

- Это, правда, очень громкие случаи, раньше такого не было. Но и еще до начала спецоперации туда заходила украинская техника, наши пограничники ловили украинцев на БТРах. Но тогда серьезных боестолкновений не случалось - как правило они сдавались, оставляли себе жизнь. А тут уже целенаправленный заход. Скорее это политическая акция. Хотя мы и все видели, что они и людей убили. И вся страна узнала об истории подвига нашего 10-летнего Федора. Уверен, девочки, которых он спас будут благодарные ему всю жизнь.

- Навалилось сейчас на весь регион. Казалось был, была такая спокойная область…

- Так кажется. Там богатая история еще из прошлого века, когда немцы оккупировали территорию Беларуси и дальше. У нас тоже есть деревни, которые сожгли нацисты, как Хатынь. Были и массовые казни, и прочие ужасы.

Чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев на радио «Комсомольская правда» Фото: Оксана ЗУЙКО

ЛЮДИ РАЗОЗЛЕНЫ, НО ДОМА НЕ БРОСАЮТ

- А сегодня какое настроение у людей?

- Они встревожены. Есть те, кто напуган. И абсолютно точно все разозлены тем, что происходит на той стороне границы. Она ведь там достаточно условная - по одну и другую сторону все переженились, перекрестились, фамилии почти у всех одинаковые - там все друг другу родственники. Но на украинской территории люди ж живут под жесточайшей пропагандой, они принимают все, что им проса говорят - там отлично промытые мозги. Пропагандистская машина Украины замечательно едет по рельсам Геббельса.

- Что там сейчас происходит?

- Приграничью сейчас достается каждый день. Идут постоянные обстрелы, дроны залетают. Вот легкомоторный самолет залетел - его сбили. И это каждый день. Достается деревням, страдают постройки, коммуникации. И самое страшное, что они стреляют по населенным пунктам - туда, где нет ни военных объектов, ни чего-то важного. Прямо по домам. Это методика запугивания.

- Люди не уезжают?

- Массового оттока нет. Даже в самых приграничных деревнях. Мы вывезли оттуда детей, чтобы они спокойно учились подальше от границы, а взрослые остались.

- Граница усилена?

- Конечно. И не только в Брянской области. Там созданы линии возможного сопротивления, бетонные надолбы, траншеи, доты, противотанковые бетонные треугольники прямо через поля идут. Это строительство не прекращается. Возят доски, строят блиндажную, траншейную систему на случай прорыва. Но с ДРГ это не работает. Это все-таки очень маленькие группы. Они по дорогам не маршируют. Их заметить сложнее. Ну вот на днях были обнаружены двадцать с лишним человек - рассеяны, отчасти уничтожены.

Фото: Оксана ЗУЙКО

РАБОТА В ДУМЕ НЕ СТОИТ

- Осенью прошлого года вас вызывали в военкомат. Тогда еще анекдот разошелся: «Военком вызвал Николая Валуева и военкомат в полном составе отправился на спецоперацию».

- Мне нравится, что из-за меня рождаются такие народные истории. Слава богу, не обидные. Да, действительно вызывали, я пришел, отметился, как положено. Это не тот случай, что я с винтовкой побегу. Толку от меня в траншее не так много. Но на Донбасс снова буду ездить, когда нога пройдет (Николай Сергеевич пришел в студию радио КП с бандажом на ноге: «Травма, потому что плохо себя вел», - прокомментировал он. - ред.). Там регулярно был и буду.

- Что вы делали в Донбассе?

- Как-то были прямо на линии соприкосновения - в Лисичанске. В Кременную ездили. Возложили цветы к больнице, куда прилетел HIMARS. Перед нами буквально такой же влетел в штаб батальона «Восток», застрял в подвале и не взорвался. Нам показали его хвостовик. К сожалению, погиб человек - через его ноги снаряд ушел в землю.

- Большинство депутатов либо постоянно в зоне спецоперации, либо наездами. Как это сказывается на работе Госдумы?

- Юридически мы этот вопрос устаканили - коллеги, находясь в зоне спецоперации, участвуя в боевых действиях, свой статус не теряют. Если их нет, они, конечно, не голосуют, но и выступают и принимают участие в комитетах. В общем, работа не стоит.

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНА

- В октябре прошлого года в своем Telegram-канале вы нелециприятно высказались о релокантах. Они тогда бежали из страны, кто просто от страха, кто от частичной мобилизации. А сейчас они все чаще возвращаются - то работу нормальную не нашли, то еще что-то. Как нам их принимать? И принимать ли?

- Зависит от содеянного. Если человек укатил молча, а теперь у него деньги кончились, работа, то он получил хороший жизненный опыт. Если они имеют нужные профессии, пусть работают тут. Ну а для их коллег по цеху - это будет маркер. Хорошо, что они проявились, их теперь знают. Может, со временем их кто-то простит.

Есть те, кто ментально не согласен с происходящим, осуждает страну. Вряд ли они нам ответят, по какой причине столь гумозно относятся к своим согражданам. Может, тогда имеет смысл им стать гражданами других стран?

А вот тех, кто повел себя совсем некрасиво, попал под действие закона об иноагентах, или откровенно делал гадости в наш адрес, я считаю, что эти люди в отдельных случаях достойны не только административного, но и уголовного наказания.

- Сергей Миронов тут обратился в правительство, к президенту. Призывает вернуть смертную казнь.

- Ну в данном случае речь идет о предательстве. Вот в этой части я, скорее, поддерживаю смертную казнь. Это ни в коем случае не может быть массовая история - все случаи должны досконально рассматриваться. Но есть случаи, когда государственная измена, в случае нанесения непоправимого вреда стране тянет на то, что она достойна подобного наказания.

Фото: Оксана ЗУЙКО

СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ВЫБОР

- Вы с украинским боксером Александром Усиком общаетесь?

- Нет. Мы говорили с ним всего один раз. Но я всегда относился к Саше с истинным уважением.

- Усик родом из Крыма. Даже когда шла спецоперация, он много раз выступал против запрета русского языка. Обещал защищать Киево-Печерскую лавру. А потом раз, и все. И на мове заговорил, и в шароварах с чубом на бои выходит, да и в лавре, которую захватывают раскольники его не видно.

- Он и раньше в шароварах ходил и чуб отращивал. Не в этом дело. Когда российская армия уже подходила к Киеву, там всем желающим раздавали «калаши». Кличко активно в этом участвовал. И вот тогда Усик начал активно появляться в контексте политических событий. В военной форме, с автоматом. Наверняка у него огромное количество родственников, которые могут быть элементом шантажа той же СБУ. Плюс это выбор – будет ли у тебя карьера.

- То есть ему так просто выгодно?

- Вот сегодня нашим спортсменам говорят: подпиши заявление, что ты не поддерживаешь спецоперацию и будешь выступать - такой элемент предательства. Я думаю, что с Усиком была разыграна подобная карта. У него наверняка где-то есть счета, недвижимость. Мы же видели, как не только олимпийские федерации, но и профессиональные ассоциации вводят санкции против наших и белорусских спортсменов. У нас так вылетал Саша Поветкин, другие боксеры. Их бои отменялись. Это лишение работы. А что, завтра Усик пойдет преподавать или тренировать? Так и это можно тоже перекрыть. А потом окажется, что какие-то гастарбайтеры живут на твоей вилле, а все счета арестованы или просто пропали.

Это лишь предположение, я не знаю истинное положение вещей. Может, это было человеческий фактор. А может – по зову сердца. Но после того как Александр выступил подобным образом, он теперь спокойно тренируется и готовится к очередному возможному бою за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (эта беседа состоялась накануне решения об отмене боя, - авт.). Это факты.

- А Кличко - правда такие патриоты Украины или это бизнес?

- Больше чем уверен, что чисто бизнес. Они очень космополитичные люди, вполне циничные, никогда не скрывавшие, чего они хотят от этой жизни. Они это получили. Участие в политике – такой ход, разменная монета. Мозговой центр – Виталий (мэр Киева, - ред.). Несмотря на его косноязычие, у него очень живой ум. Виталий в определенном бизнесе. Да, бизнес грязный, но это деньги. А деньги не пахнут, как говорили в Древнем Риме.