«Украсть без данных карты»: Центробанк предупредил об очередном способе обмана со стороны финансовых мошенников

Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любые банковские новации обоюдоострые. С одной стороны, они повышают наши возможности. Например, позволяют обходиться без физической карты, а пользоваться лишь мобильным приложением банка. С другой, могут стать оружием в руках преступников.

Так, в последнее время мошенники стали активнее использовать сервис для снятия наличных денег по QR-коду. Он стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.

Схема выглядит так:

- Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников банка

- Сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета

- Просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию

- Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

«Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться. QR-код в данном случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Поэтому им ни с кем и никогда нельзя делиться, а также желательно не хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде», - говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Там напомнили, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код. А мы напомним основные способы обмана, которыми прямо сейчас пользуются финансовые мошенники. Их тоже стоит помнить.

КСТАТИ

Три самых актуальных способа обмана

1. Ищут высокооплачиваемых работников для выполнения «несложной» работы

Подобная рассылка происходит от лица крупных компаний. Как российских, так и зарубежных. Якобы менеджер по персоналу ищет ограниченное число избранных людей, которые будут выполнять удаленную работу и получать за это баснословное количество денег.

«Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала». Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос — например, в размере 500 рублей», - предупреждают в Центробанке.

Как поясняют в ЦБ, в лучшем случае вы лишитесь лишь этих денег. А в худшем – данные вашей банковской карты и номер телефона будут использоваться мошенниками дальше. Например, чтобы взломать ваш личный кабинет на сайте банка и обчистить его полностью.

2. Расследуют дело о краже личных данных клиентов банков

Это модифицированная версия звонка представителя правоохранительных органов. Звонящий может представляться сотрудником полиции, прокуратуры или Следственного комитета. А легенда заключается в том, что ответственный правоохранитель якобы расследует дело о массовой утечке банковских данных. И ему обязательно нужно сверить ваши данные с теми, которые есть в базе. Например, чтобы можно было включить гражданина в число пострадавших и выплатить ему компенсацию от государства.

«Далее злоумышленник спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, просит данные карты, в том числе трехзначный код на ее оборотной стороне. Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий», - поясняют в Центробанке.

3. Пугают, что скоро номер абонента скоро перестанет действовать

Это вторая часть Марлезонского балета. Она же заключительная. Основная загвоздка у финансовых мошенников заключается в двухфакторной идентификации операций. Поэтому заполучить только данные банковской карты им зачастую недостаточно. Нужно еще убедить человека передать им код подтверждения операции, который приходит в смс. А это не всегда получается. Поэтому проще сразу получить доступ к телефону: либо через мобильное приложение, дающее такой доступ, либо через… мобильного оператора. Для этого преступники звонят людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи.

«Они сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Однако в результате абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги», - констатируют в Центробанке.

СОВЕТЫ «КП» и ЦБ

Как уберечь деньги от финансовых мошенников

- Никому не сообщайте паспортные и финансовые данные: номер карты, трехзначный код на обороте, смс-оповещение. Сотрудники банков их никогда не запрашивают. Кроме того, желательно не хранить фото банковских карт на телефоне, пересылать другим людям и уж тем более выкладывать на всеобщее обозрение в социальных сетях.

- Если при звонке с неизвестного номера вам звонит якобы сотрудник вашего банка, «лейтенант полиции», представитель сотового оператора или даже Центробанка и начинает пугать о подозрительной операции по вашему счету, лучше положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк по номеру, который указан на вашей банковской карте или на официальном сайте банка. Если с вашим счетом действительно что-то происходит, об этом будет знать любой сотрудник колл-центра.

- Не совершайте никаких переводов, если вам звонят и просят ради «вашей же безопасности» перевести деньги на некий «защищенный счет». В ЦБ нельзя открыть никакие защищенные счета. Счет защищен до тех пор, пока вы не верите на слово телефонным незнакомцам.

- Если у вас телефон системы Android, желательно установить антивирус и периодически обновлять его.

- Онлайн-платежи совершайте только на проверенных сайтах. И на всякий случай заведите отдельную карту для покупок в интернете. Так будет еще спокойнее.

- Никогда не переходите по ссылках из подозрительных писем или сообщений от незнакомых людей в мессенджерах. Особенно если там предлагают какие-то «супервыгодные условия» или даже просто предлагают пройти опрос, после которого обещают подарок.