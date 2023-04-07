Романа Костомарова готовят к новой операции

О выписке Романа Костомарова речи пока не идет Фото: Даниил ОПАРИН

Врачи оставили Романа Костомарова в реанимации еще на два-три месяца. Такое решение медики приняли, несмотря на просьбы именитого пациента отпустить его домой. Все-так фигурист еще слишком слаб.

О выписке Романа Костомарова речи пока не идет. Врачи ждут полного заживления тканей после ампутации. Олимпийский чемпион в танцах на льду питается самостоятельно, пытается сидеть с посторонней помощью. Без частично ампутированных по колено ног это очень тяжело делать.

"Перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены", - рассказывали ранее в окружении Романа.

Пациент будет в реанимации еще минимум два-три месяца. Так что все слухи о том, что в ближайшее время Костомарова выпишут из больницы, сильно преувеличены. "Но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история", - цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией.

При этом вопросы протезирования не будут поднимать ранее того момента, как пациент полностью окрепнет, а все биологические показатели нормализуются. Лишь после этого специалисты исследуют состояния рук и ног.

Не исключено, что может потребоваться новая операция для коррекции ампутированных частей тела. Это необходимо для того, чтобы протез сел как влитой.

Ранее отец фигуриста высказался о стоянии Костомарова. "Все нормально, все положительно", - сообщил Сергей Иванович.