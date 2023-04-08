Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 апреля 2023 года: Откуда «Бандера» в магазинах Киева, как Зеленского поучал Блинкен и где СБУ готовит провокации

Блинкен предложил Зеленскому послушать свой народ Фото: REUTERS

Самоходкам ходу нет

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя два взвода бойцов ВСУ, две бронемашины, пикап, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала взвод «воинов света», два автомобиля и гаубицу Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении за сутки отправила на вечный покой 260 бойцов незалежной, три танка, БМП, три бронемашины, 8 автомобилей, САУ «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожской направлениях упокоила до 20 украинских военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-20. А на Херсонском направлении противник потерял 14 бойцов , два автомобиля, две САУ «Гвоздика» и САУ «Акация», был поражен командно-наблюдательный пункт 126-й бригады теробороны. Средства ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и приземлили 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Сожженной «акации» цветы эмиграции.

Одесские мореманы больше никого не охраняют

Российская авиация поразила командный пункт переброшенного в Херсонскую область отряда одесской морской охраны. Отряд этот едва успел разместиться в районе населенного пункта Велетенское — и тут им прилетело. Безвозвратные потери противника в живой силе превысили полсотни черноморских охранников. Вдогонку российские артиллеристы умножили на ноль два минометных расчета украинских военных в районе населенных пунктов Береговое и Никольское. Такие вот лиричные херсонские мотивы.

«Желтые жилеты» против поставок армии Украины

Тьерри-Поль Валет, основатель французского движения «Граждане в желтых жилетах», заявил, что его организация не нравятся поставки вооружений киевскому режиму. И они против увеличения оборонного бюджета Франции до €400 млрд. Валет выразил мнение большинства простых французов: «От наших людей власти требуют ужаться, но увеличивают военный бюджет на миллиарды евро, в том числе и для того, чтобы поддержать промышленность войны, которая происходит вдали от Франции». Эти бы слова — да Макрону в уши. Но он в Китае, ему там голос родины едва слышен.

Болгарские крестьяне против зерна из незалежной

Крестьяне Болгарии вновь протестуют из-за бесконтрольных поставок дешевого украинского зерна. Его ввозят на Балканы без всяких пошлин. Прошлые акции протеста прошли в конце марта. Сейчас блокаду погранпереходов тяжелой сельхозтехникой осуществят вместе с производителями зерна из Румынии. Глава ассоциации болгарских зернопроизводителей Илия Проданов заявил: «Мы действия координируем с румынскими коллегами, они будут на другой стороне границы». Акции протеста в городе Русе и в селе Кардам будут идти четыре часа. Сейчас на складах Болгарии более 3,5 млн тонн местной пшеницы и миллиона тонн местного же подсолнечника, и распихивать украинское зерно болгарам просто некуда. Они грозят Брюсселю расширением протестов, если в штаб-квартире ЕС их не услышат. А вы украинскую пшеничку туркам перепродайте — у них мукомольных заводов полно, вряд ли откажут.

Кредитный рейтинг Украины понижен почти до преддефолтного

Информагенство Reuters сообщило, что Агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг незалежной по долгосрочным займам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС». А это почти преддефолтный уровень. Рейтинг «С» означает, что страна испытывает серьезные трудности с выплатами по долговым обязательствам и вероятна процедура банкротства, хотя выплаты по долговым, пусть через пень колоду, но пока еще производятся. Ключевое слово - «пока». А так-то они чемоданы уже упаковали.

США тревожат утечки секретов о наступлении Киева

New York Times сообщает, что Пентагон инициировал расследование после публикации в Twitter и Telegram секретных документов о наступлении ВСУ. Такие данные, которые появились в двух соцсетях, в Вашингтоне попытались удалить, но сходу это сделать не удалось. Опубликованные сведения могут дать «подсказки» российской стороне. Например данные о некоторых подразделениях украинской армии, в том числе их подготовке в странах НАТО, количестве нужной для них техники, в частности танков, сроках поставок вооружений. Ряд аналитиков сомневаются, что документы подлинны на 100 процентов. Полагая, например, что потери сторон,были изменены для дезинформации. То есть, они считают, что мы понятия не имеем, сколько ВСУ теряют каждый день на каждом направлении? Старик Паниковский был прав: жалкие, ничтожные людишки.

Блинкен вдруг предложил Зеленскому послушать свой народ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Funke заявил, что Киев должен сам определять, возвращать ли утраченные регионы, но при том должен прислушиваться к мнению украинцев. По данным опроса КМИС, более половины украинцев до сих пор поддерживают военный сценарий (вот что с людьми делают пропаганда и отсутствие погибших в твоей семье!). Блинкен, говоря о наступление ВСУ, ожидаемое в ближайшие недели, полагает, что в вопросе возвращения под контроль Крыма украинское правительство обязано прислушаться к мнению населения:«Украина — демократия (смешно). Президент Зеленский несет ответственность за руководство страной (смешно вдвойне). Но он должен быть открыт для воли украинцев». У Вашингтона же сейчас две цели: помощь в организации наступления ВСУ и наращивание среднесрочного потенциала Украины. Наращивай — не наращивай, а Ильей Муромцем не станешь.

Готовятся провокации в приграничных районах Брянщины и Белгородчины

Подполковник запаса МВД, работавший в зоне СВО, Олег Иванников, заявил, что для отвлечения внимания от поражения в Артемовске (Бахмуте), украинские националисты готовят провокации у границ Белгородской и Брянской областей. На этих участках границ ВСУ попытаются создать очаг напряженности. Возможно массовое применения дронов, оснащенных взрывными устройствами, и диверсионно-разведывательных групп. Цель таких банд - сеять панику в приграничье, а «похождения» будут раскручиваться в интернете. На каждый болт найдется гайка с крепкой резьбой.

В Киеве появились семена «Бандеры» и «Волонтерки»

В киевских магазинах появились семена с названиями военной техники, оружия, и одиозных «исторических персонажей». Вот что сообщает портал Страна.ua:«Производители предлагают приобрести рукколу «Волонтерка». Раньше был редис «Азовсталь», теперь появились семена кабачков «Призрак Киева» и «Нептун», а также кукуруза «Джавелин» и свекла «Бандера». То есть ты его посадил — а он растет и не краснеет? Но может подгнить...

В ФРГ отмечен всплеск преступности из-за украинских событий

Neue Osnabruker Zeitung сообщает, что правоохранительные органы ФРГ с конца февраля 2022 года зарегистрировали более 6 тысяч преступлений, имеющих отношение к событиям в незалежной. Это данные Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ. В первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имело антироссийскую направленность. Позже преобладали преступления уже в отношении выходцев с Украины. Они были связаны с оскорблениями, повреждением имущества, иными формами вандализма. Участились случаи насилия. Более трети такого рода правонарушений было зарегистрировано с 24 февраля по конец мая 2022-го. Ну а потом уже били не по паспорту, а по лицу.