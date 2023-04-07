Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Раскалиев отбил атаку на остров

Ефрейтор Роман Срабионов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ОБРАТИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ В БЕГСТВО

Ефрейтор Роман Срабионов

«Батальонная тактическая группа российских войск, в составе которой действовало инженерное подразделение ефрейтора Романа Срабионова, выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Экипаж инженерной машины разграждения Срабионова проводил инженерную разведку местности для обеспечения безопасности и высоких темпов продвижения российских подразделений по направлению к населенному пункту. Благодаря грамотным действия экипажа машины под командованием Романа российским подразделениям в кратчайшие сроки выбить противника с занимаемых позиций, обратив его в бегство. Спасаясь бегством, украинские националисты подожгли места хранения вооружения своих подразделений, после чего началась их детонация. Умелыми и самоотверженными действиями Романа Срабионова и его расчета боевой машины, очаги возгорания были локализованы, что позволило остановить разлет снарядов и вывезти их на безопасное расстояние от населенного пункта для их дальнейшего уничтожения».

ОТБИЛ АТАКУ НА ОСТРОВ

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев

«Гвардии сержант Адельбек Раскалиев, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию стратегически важного объекта, расположенного на острове, находящем под контролем российских вооруженных сил. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. В условиях огневого поражения минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов националистов, Адельбек умело организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности. Ведя гранатометный огонь по националистам, Адельбек Раскалиев уничтожил 1 судно противника, которое националисты использовали для переброски штурмовой группы, а также более 5 человек личного состава врага. Мужественные и героические действия гвардии сержанта Адельбека Раскалиева в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить высадки десанта противника на остров, обеспечив выполнение задачи по его удержанию».