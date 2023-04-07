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Политика7 апреля 2023 20:59

Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Раскалиев отбил атаку на остров

Десантник лично уничтожил судно противника, которое националисты использовали для переброски штурмовой группы, а также более пяти диверсантов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Ефрейтор Роман Срабионов

Ефрейтор Роман Срабионов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ОБРАТИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ В БЕГСТВО

Ефрейтор Роман Срабионов

«Батальонная тактическая группа российских войск, в составе которой действовало инженерное подразделение ефрейтора Романа Срабионова, выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Экипаж инженерной машины разграждения Срабионова проводил инженерную разведку местности для обеспечения безопасности и высоких темпов продвижения российских подразделений по направлению к населенному пункту. Благодаря грамотным действия экипажа машины под командованием Романа российским подразделениям в кратчайшие сроки выбить противника с занимаемых позиций, обратив его в бегство. Спасаясь бегством, украинские националисты подожгли места хранения вооружения своих подразделений, после чего началась их детонация. Умелыми и самоотверженными действиями Романа Срабионова и его расчета боевой машины, очаги возгорания были локализованы, что позволило остановить разлет снарядов и вывезти их на безопасное расстояние от населенного пункта для их дальнейшего уничтожения».

ОТБИЛ АТАКУ НА ОСТРОВ

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев

«Гвардии сержант Адельбек Раскалиев, действуя в составе тактической группы российских десантников, выполнял задачи по удержанию стратегически важного объекта, расположенного на острове, находящем под контролем российских вооруженных сил. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и отрезать уже переправленные российские подразделения от снабжения и подкрепления. В условиях огневого поражения минометов, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов националистов, Адельбек умело организовал оборону объекта в заданной зоне ответственности. Ведя гранатометный огонь по националистам, Адельбек Раскалиев уничтожил 1 судно противника, которое националисты использовали для переброски штурмовой группы, а также более 5 человек личного состава врага. Мужественные и героические действия гвардии сержанта Адельбека Раскалиева в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить высадки десанта противника на остров, обеспечив выполнение задачи по его удержанию».

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