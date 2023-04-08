Военная спецоперация на Украине 8 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 апреля 2023 года.

Вооруженные силы России уничтожили за сутки около 260 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено около 260 украинских военнослужащих», – рассказал он.

Кроме того, ВСУ потеряли на этом направлении три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.

Минобороны РФ заявило, что российские войска за минувшие сутки в ходе СВО поразили командно-наблюдательный пункт подразделений территориальной обороны ВСУ в Херсонской области.

Экс-разведчик США Скотт Риттер обратился к западным наёмникам, вступившим в конфликт на Украине на стороне ВСУ и киевского режима. Он призвал их как можно скорее вернуться домой, пока не стало слишком поздно.