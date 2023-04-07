Пензенские курсанты показали себя в Минске

Российские курсанты пензенского филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» по итогам трех туров стали победителями VII Международной Олимпиады государств – участников СНГ по военной истории в Минске.

«Хочется поздравить победителей. Знание истории способствует тому, чтобы мы противостояли тем фальсификациям, которые искажают общую историю наших народов стран СНГ. Без истории нет будущего. Вручают дипломы старшие научные сотрудники, руководители института военной истории. Я предлагаю к 80-летию победы в Великой Отечественной войне ввести еще одну номинацию - научные исследования в области военной истории», - предложил на церемонии награждения заместитель Министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах Республики Беларусь - начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский поблагодарил пензенских курсантов за стремление к победе.

Он подчеркнул, что «в такой честной и бескомпромиссной борьбе проигравших нет».

КСТАТИ

Международная олимпиада курсантов проводится в седьмой раз, ней принимают участие команды курсантов высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ. Олимпиада стала универсальной научно-образовательной площадкой молодых дарований, соревнования проводятся по пяти предметам в разных странах Содружества: по военной истории, математике, иностранному языку, информатике и военно-патриотической подготовке. Победителю вручается Кубок председателя Совета министров обороны государств - участников СНГ.