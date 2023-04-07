Сексапильная Мороз и длинноногая Аксенова: Звезды представили новый сериал «Жить жизнь»

Дарья Мороз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 7 апреля прошла премьера мини-сериала онлайн-кинотеатра Start «Жить жизнь». Отечественный психологический триллер снят по одноименному роману Анны Богинской. Главные роли в сериале сыграли Любовь Аксенова, Юрий Чурсин и Роман Васильев. Режиссером проекта выступил Артем Аксененко. Создатели представили свою работу журналистам и звездным зрителям.

Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Start с 13 марта. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одну из ролей в сериале сыграла актриса Дарья Мороз. Рассказывая о сюжете ленты, Дарья призналась, что эта работа стала для нее очень личной.

«Этот проект личный для меня. Мне кажется, в нем есть такая тоска по любви. Я надеюсь, что этот проект вас хоть немного вылечит», - пожелала зрителям Мороз.

Актриса сыграла в сериале одну из ролей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с режиссером Константином Богомоловым Дарья долгое время оставалась одна. Месяц назад на презентации нового сезона сериала «Содержанки» актриса впервые вышла в свет со своим новым избранником – музыкантом Петром Дрангой. Мороз не спешит рассказывать о возлюбленном и никак не комментирует свой роман.

На премьеру Дарья пришла одна, без Петра. Выглядела она отлично: сексапильный черный с золотом наряд подчеркнул ее изящную фигуру.

Любовь Аксенова и Дарья Мороз.

Главную героиню сериала сыграла Любовь Аксенова. Актриса выбрала для премьеры прозрачный топ и короткую юбку, обнажившую ее длинные ноги. Образ дополнили серебристые босоножки на высоких каблуках.

Любовь Аксенова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сериал рассказывает о судьбе 30-летней Ани - образованной и яркой девушки. У нее состоявшаяся карьера маркетолога и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Аня сталкивается с осознанной манипуляцией с его стороны и понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Наталья Подольская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Психологическую драму можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start с 13 апреля.