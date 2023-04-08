«Бабушка с дедушкой очень тоскуют, а сестренка хочет познакомиться»: Сестра Жанны Фриске поздравила с 10-летием ее сына Платона

Сыну Жанны Фриске Платону 7 апреля исполнилось 10 лет. Фото: соцсети.

Сыну покойной Жанны Фриске Платону 7 апреля исполнилось десять лет. В этот день его поздравил с днем рождения отец Дмитрий Шепелев. А вот родственники мамы как всегда сделали это заочно. После смерти Жанны ее родители и сестра Наталья не видятся с мальчиком из-за запрета телеведущего. В день рождения Платона Наталья опубликовала на своей странице трогательное обращение к нему. Сестра артистки показала архивное видео: в нем мальчик снят еще совсем крошечным.

«Мой маленький принц, с днем рождения. „Тата“ очень тебя любит и никогда не забывает. Вспоминаю, как читала тебе сказки и учила тебя ходить, а сегодня тебе уже 10, ты совсем взрослый, даже не верится, что так быстро время пролетело», - написала Наталья Фриске.

Тетя Платона в очередной раз напомнила ему, что родственники очень хотят его увидеть и желают ему всего самого лучшего.

«Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе. И я тоже. А младшая сестренка очень хочет познакомиться со своим старшим братом. Пишу это письмо и надеюсь, что кто-нибудь тебе даст его прочитать», - написала Наталья.

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году. С тех пор Дмитрий Шепелев конфликтует сс ее родственниками. Фото: Мила СТРИЖ

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну Платону было два года. После ее смерти у отца мальчика, телеведущего Дмитрия Шепелева возник затянувшийся конфликт с семьей покойной жены. Владимир Фриске не раз упоминал, что они с женой готовы видеться с внуком в рамках, назначенных судом – то есть раз в месяц по полтора часа. Однако Шепелев, по его словам, постоянно придумывал отговорки, чтобы сорвать эти встречи: то он с Платоном уехал в отпуск, то мальчик заболел. Владимир Борисович говорит, что органы опеки сквозь пальцы смотрят на несоблюдение установленного судом графика свиданий.

Дмитрий Шепелев также против, чтобы с Платоном виделась его крестная мама Ольга Орлова.

«Наверное, я ассоциируюсь у него с тем временем, которое он не хочет вспоминать, - считает экс-солистка группы «Блестящие». - Он просто решил вычеркнуть из своих текущих дней все, что связано с Жанной. Но всегда есть две правды. Ты представляешь ситуацию в своей голове так, а я - по-другому. Важно договориться. После того как Жанны не стало, началась какая-то грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что моя Жанна этого не заслужила. В любом случае я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода встречаться с Платоном, потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно. Мне жаль, что все так случилось. Но что я могу сделать? В прошлом году писала Диме, но ответ был негативный. Может, когда-то он изменит свое мнение».