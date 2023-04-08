«Замужем, но держу это в секрете»: Счастливая Анна Семенович проговорилась о любимом

Анна Семенович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович не афиширует свою личную жизнь. Экс-солистка «Блестящих» всегда купалась во внимании мужчин и периодически упоминала, что она не одна. В новом интервью певица призналась, что снова счастлива и влюблена. Называть имя своего бойфренда Анна категорически отказывается. Светить его на красных дорожках – тоже. Артистка объясняет: ее мужчина – человек непубличный, так что она не будет представлять его публике.

«Он человек не публичный, и не хочет светиться. И я уважаю его выбор. К тому же у меня нет цели доказать всем, что я не одинока. Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите – у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно», - заявила Семенович в интервью порталу «Леди Mail.ru».

Артистка не скрывает, что созрела для материнства и мечтает родить малыша. Своего нынешнего бойфренда они видит в роли папы для сына или дочки.

«Это неправильно – с грязными ногами ломиться в жизнь к женщине и диктовать ей, во сколько она должна выйти замуж, во сколько родить. Может, она только в 45 встретит свою настоящую любовь и захочет стать матерью. Так что же, она до этого должна за нелюбимого замуж выйти и троих ему нарожать, лишь бы социум ее не осуждал? Я, например, только сейчас созрела для ребенка. И очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой», - говорит Анна.

Артистка говорит, что устала от давления общества, потому и не спешит рассказывать поклонникам о личном.

«Откуда им знать, замужем я или нет? Может, я уже замужем, но держу это в секрете», - категорично заявила звезда.

Певица призналась, что очень счастлива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по тому, что певица ласково называет своего возлюбленного «дядечкой», он – мужчина солидный. Иначе и быть не может: экс-«Блестящая» не раз подчеркивала, что не сможет жить с человеком, который зарабатывает меньше нее. Разборчивость звезды легко объяснима, ведь Семенович – завидная невеста. Анна – владелица дорогой недвижимости. Несколько лет назад она стала обладательницей шикарной квартиры в центре Москвы площадью в 170 квадратных метров. Известно, что квартиру певице подарил ее бывший возлюбленный, банкир Иван Станкевич. Недвижимость стала прощальным презентом на их расставание. Артистка всерьез рассчитывала выйти за бизнесмена замуж, но в итоге они разошлись.