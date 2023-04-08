Рабыня Изаура подалась в политику

Бразильские СМИ назвали причиной провала «отдалённость актрисы от народа» Фото: EAST NEWS

Луселия Сантус — бразильская актриса, получившая известность благодаря роли в многосерийном фильме «Рабыня Изаура».

Сериал о рабстве в Бразилии вышел в 1976 году.

Это не единственная её роль, она снялась ещё в десятках кинофильмах, но запомнилась благодаря именно роли Изауры.

За время своей кинокарьеры она успела многое: снялась для обложки эротического журнала Playboy, вышла замуж за дирижёра Джона Нешлинга и родила сына, который тоже стал актёром.

Сейчас бразильской красотке 65 лет. Она глубоко религиозна - исповедует буддизм и посещает Тибет.

Совсем недавно она подалась в политику, попыталась пройти в парламент, хотела стать депутатом штата Рио-де-Жанейро. Однако проиграла выборы. Бразильские СМИ назвали причиной провала «отдалённость актрисы от народа».

«За несколько месяцев до выборов Сантус срочно прилетает из Португалии, где закончила съемки в каком-то второсортном сериале. И срочно начинает бороться за индейцев Амазонии и их права. Но возвращается из тихой Португалии она не в леса Амазонки, где ее будут кусать клещи и пираньи, а в свой уютный дом в престижном районе Рио-де-Жанейро. В дом с прислугой, водителем и всеми коммуникациями», - так ехидно прокомментировал политические амбиции Сантус бразильский блогер Романо Руссо.

Но несмотря на все это, простые бразильцы фильмы с участием Сантус обожают.