На федеральном открытом “Уроке цифры” ребятам из более 5000 российских школ рассказали о квантовых технологиях

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Ученые Росатома и Российского квантового центра (РКЦ) рассказали учащимся о перспективах развития квантовых технологий в отраслях экономики и призвали пополнять ряды юных исследователей в этой сфере, которые будут создавать отечественную квантовую индустрию.

Тема урока – «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь»: ведущие российские специалисты на примере повседневных событий показали связь фундаментальной науки с качеством жизни людей и представили конкретные примеры применения квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров. За первые три дня со старта урока к интерактивным тренажерам школьники и педагоги обратились более 1 миллиона раз.

«Достижение национального технологического суверенитета, особенно в высокотехнологичных областях, к которым и относятся квантовые технологии — цель, которую ставит перед нами Президент. На момент старта реализации дорожной карты по квантовым технологиям в 2021 году в России существовал лишь 2-кубитный квантовый процессор на сверхпроводниковой платформе. Всего за 2 года ученым удалось создать новые квантовые процессоры на всех четырех платформах, что делает нашу страну одним из лидеров по этим разработкам. Активную роль в этих процессах играет Госкорпорация «Росатом». В горизонте ближайших лет квантовые технологии станут точкой роста, поэтому крайне важно рассказывать о них на доступном и понятном языке подрастающему поколению. И «Урок цифры» — отличный инструмент для решения этой задачи», - комментирует Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Госкорпорация «Росатом» разработала методические рекомендации, интерактивные тренажеры и мультимедийный контент урока, представила описание новых «квантовых» специальностей и информацию о возможностях получения образования по данному профилю. Поддержка федерального «Урока цифры» является важным элементом усилий Росатома по созданию в сотрудничестве с ведущими российскими университетами и научными центрами системы квантового образования, которая призвана охватить образовательные институты со школьного до вузовского этапов. Целью данной работы является формирование кадрового резерва исследователей и инженеров для обеспечения технологической независимости страны в квантовой сфере.

«Технологическая независимость начинается в школе, где формируется наша смена – новые поколения, которым предстоит создавать будущее страны. Нынешний «Урок цифры» посвящен квантовым технологиям, которые уже стали сферой конкуренции развитых стран. Чтобы быть в числе лидеров, нам необходимо не только широко открыть перед российскими школьниками дорогу к изучению квантовой физики, но и рассказать о том, насколько важные задачи им предстоит решать. Росатом объединяет университеты, научные коллективы и технологические компании для развития квантовых вычислений», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

АНО “Цифровая экономика” активно развивает проект “Урок цифры”, привлекая учредителей и партнеров. По мнению главы организации, проект является эффективным инструментом для профориентации школьников и вовлечения их в цифровую повестку.

«Еще несколько лет назад "квантовые вычисления и коммуникации" для большинства граждан казались чем-то далеким, из области фантастики. Здорово, что сегодня практически каждый школьник может прикоснуться к этому миру благодаря «Уроку цифры» и даже попробовать свои силы в этом направлении. Для АНО «Цифровая экономика», на базе которой развернут проектный офис по сопровождению ДК ВТН, среди которых две – по "квантам", очень важно всесторонне развивать эти направления. И мы понимаем, что любые технологии невозможны без кадров – поэтому мы поддерживаем вовлеченность Росатома в «Урок цифры», тщательную проработку тем, экспертную поддержку», - говорит Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Наряду с демонстрацией учебного фильма о квантовых технологиях, для школьников были организованы практические занятия на игровых тренажерах, где ребята решали серию заданий по работе с квантовыми симуляторами, а также использованию квантовых сенсоров для адресной доставки лекарств и передаче квантового криптографического ключа. Уникальным модулем урока стала экскурсия в российские научные лаборатории мирового уровня, где сегодня рождаются отечественные квантовые технологии.

Совместно с учеными-физиками урок провел сооснователь РКЦ Руслан Юнусов. С видеоприветствием к юным участникам обратились генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

С 5 по 30 апреля 2023 года в российских школах проходит «Урок цифры» по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь». Стратегический партнёр и разработчик интерактивных тренажеров и методической части урока Госкорпорация «Росатом» совместно с Российским квантовым центром проведет для школьников и педагогов страны обучающие занятия, посвященные применению квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров в повседневной жизни. Особое внимание будет посвящено карьерному треку в естественно-научной и инженерно-технической сферах: учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в целях ранней профориентации школьников в ИТ, а также в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы«Цифровая экономика Российской Федерации».

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется в целях ранней профориентации школьников в ИТ, а также в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы “Цифровая экономика Российской федерации”. Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Инициаторы «Урока цифры» — АНО «Цифровая экономика», Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, в партнерстве компаниями-лидерами цифровой трансформации и. Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2022/23 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, VK, Росатом. С 2018 года уроки прошли более 65 млн раз.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. В рамках единой цифровой стратегии участвует в цифровизации РФ, ведет разработку цифровых продуктов для промышленности, развивает сквозные цифровые технологии и внутреннюю цифровизацию, а также цифровые компетенции и культуру. Системно реализует научно-образовательные и просветительские проекты в области квантовых технологий. Ежегодно участвует во всероссийском Уроке Цифры по квантовой тематике, организует работу научных школ по квантовой физике («Из XIX в XXI век. Парадоксы классический физики и их последствия», онлайн-школа «КванТинс»), научные конкурсы («Большие вызовы») и стажировки (с организацией-партнером РКЦ). В сфере высшего образования взаимодействует с университетами по развитию программ подготовки специалистов по квантовым направлениям. Является инициатором интеграции квантовых компетенций в конкурсы профессионального мастерства ATOMSKILLS, DIDGITALSKILLS, HITECH и другие. В целях развития научно-образовательных проектов по квантовой тематике сотрудничает с научно-исследовательскими центрами, а также консорциумом ведущих российских организаций в сфере разработки квантовых технологий «Национальная квантовая лаборатория».

Российский квантовый центр (РКЦ) — научно-технологический центр уникального для России формата, за короткое время занявший лидирующие позиции в своей области научных исследований, а также в разработке высокотехнологичных коммерческих продуктов на основе квантовых технологий. Команда исследователей РКЦ насчитывает более 500 ученых, включая ведущих российских и мировых специалистов. За 12 лет существования РКЦ сформировал 19 научных групп и проектов, 8 технологических стартапов, построил 17 лабораторий, организовал шесть больших международных конференций и провел 5 научных школ. Именно РКЦ в 2018 году первым в мире запустил квантовый блокчейн, а в 2021 представил первый отечественный ионный квантовый компьютер на кудитах.