Европейские фермеры требуют остановить Украину: На Западе поняли роковую ошибку

B Болгарии и Румынии даже заблокировали пограничные КПП, решив не пускать фуры с украинской пшеницей и кукурузой Фото: REUTERS

"Невидимая рука рынка" взяла восточноевропейских фермеров за тестикулы и сжала их в последнем предупреждении. До массового самоуничтожения аграрного сектора Восточное Европы по производству кормов, зерна и ряда другой агропродукции оставался один шаг. Влияние Украины на этот сектор оказалось критическим.

Как вы, наверное, помните, на днях в Польше побывал "десант из Украины", включая не только Зеленского, но и главу МИД Дмитро Кулебу, главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. Конечно, главным вопросом для Киева были договоренности по поставкам вооружений, но вот для поляков был еще один очень важный вопрос, а именно – поставки украинского зерна.

Украинское зерно, которое в рамках "зерновой сделки" должно было следовать транзитом в голодающие страны Африки и Азии, почему-то туда не дошло, а осело в большинстве своем на складах и элеваторах европейских стран. Понятное дело, даже для транзита маршрут из порта Одессы в Эфиопию через Румынию, Болгарию, Польшу и Словакию выглядит весьма экзотично. Но и транзит оказался только на бумаге. На которой все было гладко, а вот "овраги" этому перемещению явно помешали.

В результате фермеры всех четырех вышеупомянутых стран вместо того, чтобы отгружать свое зерно переработчикам, сели на свои трактора и поехали протестовать в свои столицы, блокировать местные муниципалитеты, а в Болгарии и Румынии даже заблокировали пограничные КПП, решив не пускать фуры с украинской пшеницей и кукурузой (в других странах блокаду на границах обещают устроить в ближайшее время). Поскольку, если украинское зерно стоит на 70% дешевле местного, то до продажи этой продукции от местного производителя в Польше очередь дойдет лишь тогда, когда закончится импортируемая из Украины. А она, сами понимаете, все не кончается и не кончается. При этом, что весьма значимо, украинский агросектор сам получает жалкие денежные крохи, поскольку его вынуждают продавать по демпингу, а весь финансовый "урожай" стригут посредники. Достаточно сказать, что закупочные цены на зерновые на Украине упали вдвое, что никак, мягко говоря, не способствует росту благосостояния местных фермеров, а, грубо выражаясь, разоряет их.

До "уродов в кроссовках", как окрестили делегацию во главе с Зеленским за внешний во время пребывания в Варшаве, довели всю озабоченность западных союзников, и они, как заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, выступили "с предложением на некоторое время очень ограничить, а на данный момент приостановить поступление зерна в Польшу".

- За этим будут очень внимательно следить, чтобы зерно не осталось в Польше. Мы должны опорожнить резервуары в Польше, подготовить их к новому сезону. Поляки, особенно фермеры, заслуживают того, чтобы узнать, кто привез украинское зерно в Польшу, - объявил Телюс и намекнул, что стоящая перед ним задача очень трудна. - На данный момент у нас в Польше около 3-4 миллионов тонн излишков зерна.

А скоро к ним присоединятся, по всей видимости, еще и птицеводы. Союз производителей мясной отрасли сообщил, что Евросоюз наводнен более дешевой птицей из Украины, а европейские производители несут убытки.

- Мы очень хотим, чтобы продукты, которые могут нанести вред не только здоровью поляков, но и нашей экономике, не поступали в Польшу. Каждый транспорт, въезжающий в Польшу, будет проверяться – я заявил об этом сегодня министру сельского хозяйства Украины, - рассказал все тот же Роберт Телюс. Министр пообещал проверять "каждый транспорт" не только с зерном, но и тот, что везет в Польшу другое продовольствие, например, "мясо птицы или яйцо". Для сохранности для этих грузов выделят и вооруженную охрану.

Именно поэтому фермеры в странах Восточной Европы вышли на протесты, которые очень не нравятся действующим властям и грозят крахом на ближайших выборах. Тем более, что низкие закупочные цены никак не отражаются на ценниках в супермаркетах.

Кстати, правительства этих стран уже выставили Брюсселю счет за украинское зерно – либо выкупить зерно у восточноевропейских фермеров, либо компенсировать им затраты и упущенную прибыль в сумме 420 миллионов евро. Но у Брюсселя на это денег нет. Не на Украину же, понимать надо! Что вызывает еще большее неприятие политики ЕС у обычных граждан стран Евросоюза и, у них же, еще более яростное желание попротестовать и что-нибудь снести: или правительство, или хотя бы мусорные баки.

А теперь можно и приостанавливать, и даже просто прекращать, можно возвращать пошлины и выставлять таможенные барьеры – дело-то уже сделано.

И вот, дорогие мои и уважаемые, я сижу и тихо удивляюсь – это так удачно сложилось с "зерновой сделкой", которая якобы не принесла никакой пользы и, вообще, "унизительна" для России, или же эффект от нее был хорошо просчитан. Что, с одной стороны, на Украине фермеры не могут в этом году рассчитывать даже на прошлогодний урожай (заминированные поля, стоимость ГСМ, отсутствие и дороговизна удобрений плюс неясные перспективы, где там будет проходить линия боевых столкновений к моменту сбора урожая), а с другой – что Европа не пройдет мимо лакомого куска вдвое и более дешевого зерна, полностью скупит его и затоварит свой рынок по демпингу, оставив своих фермеров с ломящимися от излишков продукции амбарами, но без денег.

Это так сложилось или все было просчитано? Кстати, таким вопросам было бы неплохо задаться и Европе. Чтобы понять, с кем они связались (и это я не только про бомжацкое "шоу уродов в кроссовках", но и про борьбу против России), и есть ли у них шансы при продолжении конфронтации с Москвой. Причем, что самое прекрасное во всей этой ситуации – все это они устроили себе своими собственными руками.