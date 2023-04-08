Никас Сафронов: «Влюбляться буду, а жениться больше не хочу!»

Никас решил широко не праздновать свой день рождения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Никас решил широко не праздновать свой день рождения. Мол, дата не громкая, да и ситуация в мире не располагает к шумным праздникам.

- Никас, глядя на вас, в цифры эти просто не веришь. Чем вы там питаетесь, что такую форму держите десятилетиями?

На завтрак, что у вас сегодня было, если не секрет?

- Нашел в холодильнике бутерброд с черной икрой – съел. Но это редкий случай, просто у меня гости вчера были, я для них открыл баночку икры. Сам я такие вещи не покупаю, питаюсь без изысков. Если подарят баночку икры, угощу друзей и сам попробую. А так мое утро обычно начинается с каши. Ем пшенную, гречневую, манную…

- Сами готовите?

- Кашу обычно делает помощница. Вообще у меня не стандартный график. Просыпаюсь около пяти часов вечера, потому что ложусь спать только в 8 утра.

Перед тем, как уснуть, обязательно плотно поем. Я как тот француз, который встает с кровати и идет домой спать. Но я с рабочего места встаю, из мастерской.

Самое главное не фиксироваться на возрасте. Если ты думаешь, что я уже старый– ты таким и будешь. Я заметил, люди стареют, когда выходят на пенсию. Они начинают хандрить, они начинают думать о прошлом… Я тоже вспоминаю прошлое, но я думаю, как о полезном опыте.

- А на что вы тратите свою пенсию?

- Я на благотворительность отправляю ее. У меня маленькая пенсия, я никаких льгот не получал. В месяц приходит тысяч 15. Хотя я почетный гражданин нескольких городов и профессор.

Но чтобы получать больше, надо все эти бумаги собрать, доказать, что у меня есть награды государственные и звания. Пока я не нашел времени для того, чтобы заниматься этим. Само понятие собирать документы на пенсию уже тебя обрекает на эту пенсию. Каждый человек живет в своем внутреннем мире и часто его убивают мысли. Отсюда все эти инфаркты и инсульты. Я стараюсь мыслить позитивно.

- И влюбляться перестали? Или попадаете иногда в сердечные переплеты?

- Нет, почему? Влюбляюсь. Иногда правда встречаюсь с девушкой, забываю ей ответить, она тут же пишет: «Все, прощай!» Я на такие сообщения не реагирую, потому что знаю, что через какое-то время она сама напишет: «Виновата, прости, что написала такое резкое письмо!»

Сейчас у меня есть девушка, у нас с ней все нормально. Стараюсь ее баловать, никогда не обижаюсь, не ставлю какие-то условия.

- А как вы ее балуете?

- Вещи покупаю: пальто, платье. Иногда делаю более сентиментальные подарки. Какую-то вещь, которая осталась от моей мамы: серьги, кольцо. Ну и стараюсь не скандалить. Я вообще не люблю ссоры. Когда мне закатывают скандал, я отстраняюсь.

- Жениться ещё раз планируете?

- Таких планов нет. Вот мой сын Дима недавно снова женился. Я был против, когда он в первый раз пошел в ЗАГС. Ну как против? Я не могу ему диктовать, он не был воспитан мною, но я помогал, финансово поддерживал его. Он влюбился и говорит – хочу жениться. Я говорю – ты встань на ноги вначале, осознай, что ты можешь прокормить семью. Я ее люблю, говорит. Я не дал ему благословения на тот брак…Он все равно женился, через три месяца развелся. Сейчас он опять женился. Я ему тоже говорю – ты узнай ее поближе. Я ее знаю уже полгода, говорит… Я не смог быть на его свадьбе, потому что меня не было в Москве. С другой стороны я особо туда и не рвался, потому что не знаю ни семью ее, ни ее родителей, ни ее особо не знаю…

Что до меня, то с одной стороны, я не против любви, с другой стороны, это отвлекает меня от работы. На мой взгляд, прежде, чем терять голову, надо узнать человека. Хотя люди меняются. Вот как только брак возникает паспортный, человек может полностью измениться. У меня была жена, итальянка, и когда она жила в России, училась в институте Пушкина, она была такая тихая-тихая. А потом вдруг она беременна оказалась, стала плакать, мол, как я вот буду с ребенком, не в законном браке. Я говорю – давай повенчаемся. Мы повенчались. Она немножко успокоилась. Потом опять начала нудеть – как это вот я, иностранка, буду так жить без печати в паспорте. Мы поженились. Потом поехали в Италию. Характер жены резко изменился, стал ужасным. Она стала капризной, я ее просто не узнавал. Потом грянул развод, в суде она пыталась все, что у меня было, отсудить.

Женщины непредсказуемы. Ты никогда не знаешь, что от них ожидать. Но влюбленным надо обязательно быть. Это чувство окрыляет. Из моих знакомых только Олегу Павловичу Табакову повезло с молодой женой. Вот Михаилу Казакову страшно не везло, он женился восторженно и его кидали, обманывали, он оставался без квартиры и опять ходил по кабинетам, просил денег на жилье. И так раз пять.

С возрастом понимаешь, что ты женат на искусстве. Оно тебя никогда не предаст и никому не отдаст.

- Вот я и хотела просить про искусство. Самая дорогая картина в вашей истории?

- Я много писал монарших особ. Помню, один король мне подарил «Феррари» за мою работу. А президент одной страны, не буду говорить какой, выделил за мои труды 600 тысяч долларов. На аукционе в Гонконге одна из моих картин была продана за 985 тысяч долларов. Был ещё аукцион в Китае, там уже я сам выставлялся, без посредников, продал картину за 145 тысяч долларов.

- Как будете отмечать день рождения?

- В свой день рождения буду дома, отметим камерно, в узкому кругу.

Будут, конечно, заезжать друзья, передавать какие-то подарки. Вот Карен Шахназаров сейчас звонил и спросил, куда можно зайти и передать подарок. Федор Добронравов с Геной Хазановым хотят заехать после спектакля.

Главное увидеть этих людей хотя бы раз в год, обнять, сказать им добрые слова.

Мой приятель Гарик Харламов хоть и подшучивает надо мной в соцсетях, но мы с ним давние товарищи.

Я понимаю, что его шутки в мой адрес нравятся аудитории, но при этом у нас с Гариком добрые отношения.

- Вы составили какой-то лист желаний?

- Нет, я сам приготовил друзьям подарки. Если кто-то захочет поздравить, я вручу свой презент. «Молодая гвардия» выпустила «Азбуку» с моими картинами. Подарю друзьям и оренбургские пуховые платки с моей фамильной гравировкой.

Ну и конечно, конфеты «Вдохновение» с моими картинами.

Да, я даже в свой день рождения думаю, как помочь обездоленным людям. Всем потихоньку помогаю: и детям, попавшим в беду, и бедным студентам. Поэтому я все время кручусь, думаю, где заработать, а вы говорите, как и почему вы не поправляетесь? Да времени нет поправляться. Хотелось бы лежать на берегу моря и смотреть на горизонт сквозь шум волны. Но не хватает времени отдыхать, надо включаться в процесс, быть полезным для страны. Счастье, что друзья рядом.

Софи Лорен звонит постоянно и спрашивает, мол, как дела. Она вообще очень скучает по России. И Орнелла Мути не забывает, перезваниваемся с ней.

Я стараюсь поддерживать отношения со звездами мировыми, которым неравнодушна история нашей страны.

Они смотрят на нас объективно, они смотрят между строк, понимают, что не все правда, что там говорят.

ДЕТИ ХУДОЖНИКА

У Никаса шесть сыновей и все дети рождены разными женщинами.

31-летний сын художника Стефано (мама мужчины - итальянка Франческа Вендрамин-Ред.), единственный из наследников художника, кто был рожден в официальном браке.

Второй сын живописца — пианист Лука Затравкин, который совмещает творчество с управлением команды своего отца.

Третий сын Сафронова -40-летний Дмитрий, друг Анастасии Волочковой, которого ранее СМИ не раз записывали в женихи балерины.

21-летний Ландин - четвертый сын Никаса Сафронова. Крестным Ландина является Николай Дроздов.

Пятый сын художника - 34-летний Александр Филимоненко.

А четыре года назад у Сафронова объявился еще один сын - 23-летний скрипач Юрий.