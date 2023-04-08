Минобороны России сожгло три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили более 595 наемников киевского режима, а еще десятки танков, бронемашин, гаубиц Фото: Александр КОЦ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил данные о потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 80, на Донецком до 370, на Южно-Донецком и Запорожском до 55, на Херсонском до 60.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили более 595 наемников киевского режима, а еще десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок, пушек и пикапов ВСУ.

Также за сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией сожжено три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Генерал-лейтенант отметил наши подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и семь украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3702 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8574 - танка и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4532 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9342 - единицы специальной военной автомобильной техники.