Обнищавший Даня Милохин жалеет о побеге из России: «Надеюсь, я там до сих пор звезда!»

Милохин в Дубае записал интервью с блогером Эльдаром Джараховым и уже признал, что сожалеет о своем глупом отъезде из Москвы

Дане Милохину только 21 год, а его знают и взрослые, и дети. Парню повезло: три года назад он стал много зарабатывать, благодаря популярности в соцсетях. Блогер Милохин набрал миллионы подписчиков, спел дуэтом с Николаем Басковым, с Тимати и Джиганом, участвовал в популярных передачах и в крупных рекламных компаниях, снялся в сериале. Одни его ругали, другие следили в соцсетях за каждым шагом. А Даня зарабатывал. Много. И не думал, что это может закончиться.

В разгар карантина Милохин придумал шутливый трек «Угадай, где я? Я дома», который стал «вирусным». К парню пришли рекламодатели и заработки по 2 миллиона рублей в месяц, а иногда в день. Милохин купил машину Mersedes Maybach за 8 миллионов рублей, снял «трешку» в центре Москвы. В силу возраста, характера, отсутствия жизненного опыта, образования и умных советчиков рядом - деньги транжирил, ничего не накопил. Характер у Милохина скверный, парень был самоуверенным, потому из-за звездной болезни стал чудить на съемках, полагая, что поток денег на его счета никогда не иссякнет. Осенью 2022 года Даня решил, что устал кататься в шоу «Ледниковый период», поэтому просто нарушил контракт и сбежал отдыхать к друзьям в ОАЭ, бросив съемки проекта. С того момента денежный поток Милохина прекратился. К Дане прилипла репутация – ненадежный. Милохин стал психовать: из ОАЭ он возвращался в Россию, но работы не было, и он улетел в Лос-Анджелес, где обосновались его коллеги по тикток-дому. Соцсеть Тик-Ток год назад соцсеть ввела ограничения для российских пользователей из-за закона о фейках - россиянам нельзя выкладывать контент. Но наши тик-токеры заграницей оказались никому не нужны. Из США Милохин улетел опять в ОАЭ, где подружился с более обеспеченным коллегой - иноагентом Моргенштерном*.

Даня сейчас живет в Дубае — в просторной квартире Моргенштерна* ему выделили комнату и бесплатно кормят. Парень ограничивает себя в расходах. Единственный источник его заработка частные вечеринки (поет, общается с публикой): гонорар 3 миллиона рублей, но соглашается и за 1 миллион рублей. Работа бывает редко – не чаще 1 раза в полтора месяца. Иногда летает выступать в Россию, но чаще поет в Дубае. Убегал Милохин из Москвы по собственной глупости, никаких политических высказываний не делал. Уже позже, в США, пытаясь завоевать расположение новой аудитории, Милохин в эфире соцсетей стал повторять за проукраинским блогером Артуром Бабичем гимн Украины, а затем и слова на украинском языке. Дело было так: Милохин начал петь гимн России, но потом вспомнил, что Бабич с Украины – и дальше уже пели вместе. После этого российская аудитория назвала Милохина предателем.

Даня не извинялся за глупый поступок, но судя по его новому интервью близок к раскаянию. Милохин в Дубае записал интервью с блогером Эльдаром Джараховым и уже признал, что сожалеет о своем глупом отъезде из Москвы. Интервью назвали: «Как самый богатый тиктокер стал бомжом».

Денег у Милохина нет, так как нет рекламы, а когда появляются после концертом – тратит на модные вещи: на днях купил футболку за 120 тысяч рублей. Поставил брекеты: «Делаю красивые зубки для того, чтобы мое красивое лицо зарабатывало деньги». Но пока у Милохина в карманах пусто: «Раньше много тратил: мог купить кроссовки за 750 тысяч рублей. Теперь денег нет. Понимаю, что очень долго не вернусь в Россию». Даня продал майбах за 5 миллионов рублей и отложил деньги – «на жизнь».

Милохин в ходе интервью старается бодриться: говорит, что ему нравится жить в Дубае – у него много идей, которые планирует реализовать. Только очевидно, что пока его реализация: изредка петь в клубах Дубая на вечеринках для соотечественников.

Поэтому при рассуждении о Родине голос Дани звучит грустно: «Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (продюсер Ярослав Андреев) - «брат, ни в коем случае не теряй связь с Россией, потому что там все, ты начал с России». Я забил, не стал его слушать. Бросил Первый канал, записал на него дисс зачем-то – кстати, прикольный дисс, послушайте. Пел всякие песни. Поэтому люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег. А звезда я там до сих пор, надеюсь!»

Блогеры уже шутят в телеграм-каналах: «Даня, возвращайся на Родину: здесь тебя точно ждут студия Малахова, в которой будут рады откровениям о тяжелой жизни на чужбине, и возможность написать мемуары (даже если ты до сих складывать слова не умеешь - не проблема). Правда, Роме Желудю этих гонораров надолго не хватило…» Андрей Малахов у себя в телеграм-канале уже отшутился в ответ: «Даня, конечно, ждем!» Но и поклонники, и студии телеканалов не примут Милохина без извинений за антипатриотичную выходку.

*Минюст РФ включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.