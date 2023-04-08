«Ужас для пяти глаз»: Секретные документы Пентагона по Украине и Китаю оказались в Сети

Американские СМИ, в свою очередь, считают, что появление очередной порции секретных документов Пентагона в Сети – лишь верхушка айсберга Фото: EAST NEWS

В Интернете появилась еще одна, вторая по счету партия документов, связанных с национальной безопасностью США, помеченная грифом «секретно», пишет The New York Times.

Она содержит данные о деятельности Штатов на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также о действиях США по соперничеству с КНР и борьбе с терроризмом. Также опубликованы детальные отчеты о помощи США и НАТО Украине.

Один из руководителей американской разведки назвал публикацию «ужасом для пяти глаз», подразумевая под этой пятеркой США, Канаду, Великобританию, Австралию и Новой Зеландию.

Отставной сотрудник американского военного ведомства Мик Малрой заявил, что утечка лишь подтверждает проблемы системы национальной безопасности США. Он также отметил, что она «сможет помешать контрнаступлению ВСУ». Американские СМИ, в свою очередь, считают, что появление очередной порции секретных документов Пентагона в Сети – лишь верхушка айсберга, и в самое ближайшее время стоит ожидать публикаций новых порций сведений, считающихся в США секретными.

Пока же минобороны США начало проверку, проверяя каждого из чиновников, имевших доступ к этим документам. Судя по тому, что каждая опубликованная страница перед съемкой была сложена вчетверо, на камеру все документы снял, а затем передал для публикации один человек. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила , что «вопрос находится на рассмотрении, а дело уже передано в Минюст».

Но не исключено, что слив является запланированной частью кампании по дезинформации. На это, в частности, указывает раскрутка истории исключительно американскими СМИ; французы и британцы, обычно проявляющие повышенный интерес к подобного рода утечкам, никакого интереса к скандалу не проявляют. А в США он муссируется по большей части теми медиа, которые часто публикуют подобную информацию, тут же получая комментарии от «высокопоставленных источников, пожелавших остаться анонимными».

Но если подтвердится, что даже несколько опубликованных секретных документов являются подлинными, то серия последних утечек станет одним из самых серьезных просчетов и самым громким скандалом в системе национальной безопасности США.