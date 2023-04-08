Пожизненное заключение за госизмену: Госдума предлагает семь важных поправок в законы

Депутат Андрей Луговой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил о внесение ряда ужесточающих наказание поправок в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Они должны будут заставить задуматься не очень далеких граждан, которые по разным мотивам идут на предательство своей Родины.

«Я неоднократно говорил о том, что жизненно важно ужесточить наказание по ряду статей за предательство, шпионаж и диверсии. Мы освещали эту тему и на площадке Госдумы Сейчас угроза терактов, причем совершенных, в том числе внутренним врагом, возросла многократно. Необходима чистка, вырезать острым скальпелем, точечно, со стерилизацией и последующей санобработкой очагов поражения», - заявил Андрей Константинович.

Депутат Госдумы подчеркнул, что законопроект не возник спонтанно, что на его обсуждение и разработку ушло «нескольких месяцев кропотливой работы». По словам Лугового, поправки обсуждались с коллегами из разных фракций Госдумы.

«Мы смогли разработать поправки в УК РФ, которые предусматривают соразмерное наказание за преступления против страны. В данном варианте пожизненное заключение за госизмену – абсолютно оправданная мера», - подчеркнул Луговой.

СЕМЬ НОВЫХ ПОПРАВОК

1.За государственную измену — пожизненное наказание (сейчас срок ограничен 20 годами).

2.За «Акт международного терроризма» — срок от 12 лет вплоть до пожизненного (вместо 10 лет лишения свободы).

3.По статье «Террористический акт» — срок до 20 лет тюрьмы вместо 15.

4. Повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с 5 до 7 лет лишения свободы.

5. По статье «Организация террористического общества и участие в нем» — от 10 до 15 лет (вместо 5-10).

6.Максимальное наказание за осуществление диверсий — с 15 до 20 лет тюрьмы.

7.Максимальный срок за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в России, — с 15 до 20 лет.

Также депутаты предусмотрели увеличение минимальных и максимальных сроков по нескольким террористическим статьям. Отметим, что гибель людей и экономический урон, к которым может привести госизмена либо теракт являются отягчающими преступление обстоятельствами, и ущерб за них осужденным придется возмещать в судебном порядке.