О том, как меня не пускали в космос

Кто же не мечтал стать космонавтом!
Фото: Иван МАКЕЕВ
В это трудно поверить, но в детстве без спроса
я решил облететь вокруг всю нашу планету
и, стащив в гараже двигатель от пылесоса,
в тот же день на заднем дворе построил ракету.
Мой таинственный план вовсе не был коварен.
Взять рогатку с собой. И нож. И баночку колы.
И взлететь, улыбаясь как Юрий Гагарин,
и потом приземлиться где-нибудь возле школы.
Чтобы там, где кончается звёздная трасса,
я стянул бы ловко скафандр с уставшего тела
и чтоб Ксения из параллельного класса
на меня в ту секунду непременно глядела.
Каждый раз я усердно готовился к старту.
Клал в багажный отсек свисток и старый смеситель.
Под сидение прятал секретную карту.
И в ведро из баклажек доливал окислитель.
И когда оставалось чуть-чуть до отсчёта,
заливалась вдруг светом опять оконная рама.
И мой старт отменял руководитель полёта
с позывным необычным для космоса - «Мама».
В тот же вечер я спал на перине как барин.
И, свернувшись клубком в пижаме вместо скафандра,
улыбался от счастья как Юрий Гагарин,
повторяя сквозь сон: «Не сегодня, так завтра...»