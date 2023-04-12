О том, как меня не пускали в космос

Кто же не мечтал стать космонавтом! Фото: Иван МАКЕЕВ

В это трудно поверить, но в детстве без спроса

я решил облететь вокруг всю нашу планету

и, стащив в гараже двигатель от пылесоса,

в тот же день на заднем дворе построил ракету.

Мой таинственный план вовсе не был коварен.

Взять рогатку с собой. И нож. И баночку колы.

И взлететь, улыбаясь как Юрий Гагарин,

и потом приземлиться где-нибудь возле школы.

Чтобы там, где кончается звёздная трасса,

я стянул бы ловко скафандр с уставшего тела

и чтоб Ксения из параллельного класса

на меня в ту секунду непременно глядела.

Каждый раз я усердно готовился к старту.

Клал в багажный отсек свисток и старый смеситель.

Под сидение прятал секретную карту.

И в ведро из баклажек доливал окислитель.

И когда оставалось чуть-чуть до отсчёта,

заливалась вдруг светом опять оконная рама.

И мой старт отменял руководитель полёта

с позывным необычным для космоса - «Мама».

В тот же вечер я спал на перине как барин.

И, свернувшись клубком в пижаме вместо скафандра,

улыбался от счастья как Юрий Гагарин,

повторяя сквозь сон: «Не сегодня, так завтра...»