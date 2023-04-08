Российский летчик-ас Алан Датиев сбил в одном бою два украинских вертолета и самолет

Российский летчик-ас Алан Датиев Фото: Кадр видео

Сегодня в Национальном центре управления обороной России звезду Героя России вручили летчику, которой в одном бою на своем истребителе Су-27 уничтожил сразу три воздушных цели врага. За один вылет!

На кадрах, что распространило Минобороны России майор Алан Датиев рассказывает об этом боевом эпизоде в своей военной биографии.

«В один из дней патрулировал воздушное пространство на переднем крае. Средствами объективного контроля обнаружил две воздушных метки - по характеристикам два Ми-24. Принял все меры: сближение, атаку на уничтожение. При входе из атаки заметил в другом районе, но в своей зоне ответственности еще три цели типа Су-25. Выполнил вторую атаку. Две цели развернулись, а одна цель решила попробовать, но у нее ничего не получилось. Она была сбита. В итоге 3:0 в мою пользу, - улыбнулся Алан.

На парадном мундире офицера два ордена Мужества, медаль «За отвагу», которые он получил раньше. Над ними теперь сияет золотая звезда Героя России.

Отметим, что с начала проведения специальной военной операции наши летчики уничтожили 406 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.