Герой спецоперации «Z» рядовой Ильясов прицельным выстрелом из АК-47 сбил дрон

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

УНИЧТОЖИЛ БТР С БОЕВИКАМИ

Младший сержант Муханов Дмитрий

Младший сержант Муханов Дмитрий Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Дмитрий Муханов в составе подразделения выполнял задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых территорий. Украинские боевики, стремясь сдержать продвижение российских войск, предприняли попытку контратаки. Действуя в составе расчета самоходного артиллерийского орудия, Дмитрий оперативно навел орудие на цель, в результате чего был уничтожен бронетранспортер противника и находящиеся в нем националисты. Профессионализм и отвага младшего сержанта Муханова позволили сорвать контратаку боевиков и продолжить стремительное продвижение в заданный район».

ПРИЦЕЛЬНЫМ ВЫСТРЕЛОМ СБИЛ ДРОН

Рядовой Шамиль Ильясов

Рядовой Шамиль Ильясов Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Шамиль Ильясов выполнял боевую задачу по охране и обороне одного из участков переднего края линии обороны наших сил. В ходе несения службы, находясь на наблюдательном посту, Шамиль обнаружил квадрокоптер противника, снаряженный снарядом ВОГ. Он летел в сторону наших позиций и мог сбросить боеприпас на личный состав подразделения Шамиля. Оценив обстановку, рядовой Ильясов произвел несколько прицельных одиночных выстрелов из АК-47 в направлении дрона. Одним из выстрелов рядовой Ильясов смог подбить квадрокоптер противника, который упал, не долетев до позиций наших войск. В результате грамотных и самоотверженных действий рядовой Ильясов смог предотвратить сброс противником боеприпасов на позиции наших войск, тем самым, не допустив потерь среди личного состава».