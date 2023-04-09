Военная спецоперация на Украине 9 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 апреля 2023 года.

За один боевой вылет летчик Алан Датиев ликвидировал два украинских вертолета Ми-24, а затем уничтожил штурмовой самолет Су-25. Результативный полет Датиев совершил на Су-27. Летчик сам рассказал о том, как выполнял задачу: обнаружил воздушные цели, принял меры - сближение, постановку на атаку и уничтожение.

Над Феодосией, на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную украинскими войсками. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Артиллеристы смешанного дивизиона повышенной мощности в память о хорошо известном им военкоре Владлене Татарском написали на снарядах самой мощной в мире самоходной пушки «Малка» калибра 203 миллиметра, известной также как «Пион-М», имя погибшего журналиста.

Российские войска на Донецком направлении за последние сутки уничтожили 370 бойцов киевского режима и нанесли значительное поражение боевой технике противника.

Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли как собственных военнослужащих, так и иностранных наёмников.