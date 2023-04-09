Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 9 апреля 2023 года: украинцы требуют демобилизации; напавший на православного священника умер, схватив за крест

Украинцы требуют демобилизации для тех, кто отслужил срок. Фото: REUTERS

УКРАИНЦЫ ТРЕБУЮТ ДЕМОБИЛИЗАЦИЮ

На сайте президента Украины необходимое количество голосов набрала петиция с требованием провести демобилизацию для тех, кто был мобилизован полтора года тому назад и уже отслужил этот срок.

Для того, чтобы Зеленский рассмотрел ее, было необходимо, чтобы петиция набрала 25 тысяч голосов. Менее, чем за 2 недели этот рубеж был пройден, сейчас за петицию отдали свои голоса 25 056 граждан Незалежной. Теперь по закону Зеленский должен рассмотреть петицию и дать на нее ответ.

Любому нормальному человеку понятно, каким он будет, но украинцы, считая себя самой умной и хитрой нацией на планете, в реальности установили уже, наверное, абсолютный мировой рекорд по наивности. А сами? Штыки в землю – и никаких проблем.

КАРМА МГНОВЕННА

На Украине продолжают отбирать и захватывать храмы канонической УПЦ. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в городе Борислав Львовской области после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) опечатали храм УПЦ.

А вот в Киевской области произошла буквально мистическая история. Там замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов в селе Липовец вместе с головой села попытался провести рейдерский захват храма. Он вступил в борьбу со священником, напал на него, вырвал у него из рук крест, который бросил тут же на землю, а потом неожиданно … упал на землю сам и тут же скончался в страшных конвульсиях.

Примечательно, что во времена СССР Семцов был инструктором Теребовлянского райкома ЛКСМ Украины, а также инструктором сельскохозяйственного и организационного отделов Кагарлыкского райкома Компартии Украины, и богоборчество было его профессиональным занятием. Правда, карма настигла его явно не за деяния во времена УССР.

В ПОЛТАВЕ СНЕСУТ ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ, ВАТУТИНУ И ГЕНЕРАЛУ ЗЫГИНУ

На Украине продолжается борьба с памятниками в рамках дерусификации-декоммунизации и их снос в ходе этой кампании. Городской совет Полтавы принял решение о демонтаже памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, прославившему город в своей поэме про разгром шведов Петром Первым.

Кроме него, аналогичная участь ждет мемориалы Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генералу-лейтенанту Алексею Зыгину.

- Сегодня украинские власти, уничтожая собственное легендарное прошлое, ничего не предлагают взамен. Мы обязаны будем исправить несправедливость. Каждый снесенный памятник в Полтаве, или другом городе Украины, будет занесен на всемирную карту «МестоПамяти.РФ», а придёт время - уверена и восстановлен, - отреагировала на эту новость первая заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

Так что посоветовали бы местным властям далеко памятники не убирать. Пригодится и, как говорится, зачтется в будущем.

ТВИТТЕР СНЯЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ

После смены "птички" на "собачку" заблокированная в России социальная сеть "Твиттер" пошел в своем обновлении еще дальше. Администрация соцсети сняла ограничения на профили, связанные с российскими властями. И теперь ссылки на них вновь появляются в разделе рекомендаций, поисковой выдаче и ленте. "Твиттер" вновь начал показывать в алгоритмической ленте страницы президента России, МИД, Минобороны и так далее.

Из заявлений нынешнего хозяина соцсети Илона Маска следует, что он намерен сделать из "Твиттера" серьезную альтернативу нынешним политически ангажированным западным СМИ.

Если так пойдет и дальше, то в России "Твиттер" могут и разблокировать. Правда, тогда его точно заблокируют на Западе: в Евросоюзе и США.

ПОСОЛ УКРАИНЫ ОПОЗОРИЛАСЬ В БОЛГАРИИ

Назначенная в декабре 2022-го послом Украины в Болгарии Олеся Илащук наконец-таки прибыла в Болгарию, и, как говорят, уже вручила в Софии верительные грамоты. О чем она сама сообщила, поздравив всех со своим вступлением в должность в официальном аккаунте посольства. Правда, без скандала не обошлось.

Все дело в том, что на фотографии в аккаунте посольства Илащук, дама весьма молодая и эффектная, предстала в роскошном домашнем халате, который издали даже немного похож на японское кимоно. Вскоре, конечно, в посольстве спохватились и разместили другую фотографию госпожи посла, на которой она предстала в пиджаке.

Примечательно, что Олеся Илащук не имеет ни навыков работы дипломатом, ни даже соответствующего образования, поскольку до нынешнего назначения ее профессиональные интересы располагались в другой сфере – девушка реализовывала себя, будучи консультантом по драгоценностям и практикующим сексологом.

Ну, если учесть, что "лучшие друзья девушек – это бриллианты", прежние ее профессии гармонировали между собой больше. Но, похоже, там была слишком большая конкуренция.

УКРАИНСКИМ ВНУТРЕННИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ОТКАЗАЛИ В БЕСПЛАТНЫХ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРАХ

В то время, как власти Украины требуют от жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться вглубь Незалежной в Киеве местные городские власти объявили, что с 10 апреля приостанавливают прием новых заявок от переселенцев на выдачу продуктовых наборов.

- В рамках государственной программы обеспечения внутренне перемещенных лиц мы полностью выполнили свои обязательства как перед государством, так и перед зарегистрировавшимися и подавшими заявки. Программа предусматривала выдачу продуктовых наборов в первую очередь в том случае, когда город не может обеспечить нормальное функционирование продуктовых сетей или ограниченная доставка товаров. С 10 апреля 2023 года прием новых заявок на выдачу продуктовых наборов прекращается, – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО СВЯЩЕННИКИ УПЦ – ЭТО ОБМЕННЫЙ ФОНД С РОССИЕЙ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телевидения, что священники канонической УПЦ являются для него "обменным фондом". В частности, это в первую очередь, по его словам, относится к посаженному под домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

- Просто так возвращать мы не будем, я могу сказать, что это обменный фонд. Мы все, граждане, знаем, что представителей московского патриархата они с удовольствием меняют на наших военнопленных. И уже неоднократно происходили такие события, они не были публичными, - заявил Данилов. - Если будет процедура соответствующим способом организована, то мы с удовольствием будем их менять на наших военнопленных, и не только этого господина, которого вы назвали, но представителей ФСБ Российской Федерации для того, чтобы они их забирали к себе домой в обмен на наших военнопленных.

ВЕНГРИЯ РЕШИЛА, ЧТО БУДЕТ, КАК ПОЛЬША

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что вслед за Польшей его республика решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно не остается на рынках Центральной Европы, а попадает адресату.

Более того, как поделился министр, он предложил ввести в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно и масличные культуры. По его словам, такие меры необходимы для защиты интересов европейских фермеров, которые терпят убытки из-за демпинговых цен на украинскую продукцию.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина может утратить поддержку Европы из-за проблем с украинским зерном. Не только своя рубашка ближе к телу, получается, но и зерно.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Фигуры Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона, являющиеся памятником "Битлз" в Ливерпуле одели в белые украинские вышиванки для съемок фильма BBC в преддверии Евровидения-2023. Могли бы и переименовать тогда четверку из Ливерпуля, а не только переодеть.

- Артистов русскоязычного театра "НитьЯ" депортировали из Эстонии в РФ с запретом на въезд в шенгенскую зону на 3 года, поскольку, по заявлению властей они "представляли угрозу нацбезопасности страны".

- Соединённые Штаты удалили Армению из списка участников американских военных учений Defender 23 ("Защитник-23"). Недопрогнулись в Ереване, наверное.

- Tagesspiegel сообщает, что украинских беженцев в Берлине начали выселять из хостелов из-за наплыва туристов. А никто не обещал, что эта музыка будет вечной.

- Украинский журналист-пропагандист Дмитрий Гордон, признанный в России иностранным агентом, публично объяснил, почему никто из его трех сыновей не находится на фронте. Оказывается, старший сын очень тяжело болен, "даже просто жить с таким заболеванием тяжело", а двое других рождены за пределами Украины и проживают в Америке. Один даже является гражданином США. Что, съели? А теперь в атаку! И без гордонов.

- Зеленский объявил, что Киев получит из Польши не 150, а 200 бронетранспортеров Rosomak. Правда, 150 должны были сейчас, но пока придут только первые сто БТР, а вторую сотню передадут позже.

* - социальная сеть, заблокированная в России.