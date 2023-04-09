Перелом носа и черепно-мозговая травма: Сына экс-солистки «Блестящих» Ксении Новиковой жестоко избили в школе

Ксения Новикова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывшую солистку группы «Блестящие» Ксению Новикову настигла новая беда. Ее 14-летнего сына Мирона жестоко избили в школе. Мальчик попал в больницу с переломом носа и закрытой черепно-мозговой травмой.

Несколько дней назад на сына Новиковой напал одноклассник. О случившемся журналистам рассказала адвокат певицы Маргарита Гаврилова.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом кисти руки, перелом носа. Чудовищный инцидент. Одноклассник Мирона напал на него сзади и уронил на землю. От удара головой Мирон потерял возможность сопротивляться в полном объеме. Как мне пояснила Ксения, обидчик занимается то ли вольной борьбой, то ли самбо», - рассказала юрист в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сына певицы избили в школе. Фото: кадр видео.

Драка началась после того, как одноклассник начал говорить гадости о внешности звездной мамы Мирона. Мальчик не стерпел обиду и вступился за мать.

«Мальчик начал первым говорить гадости о Ксении. За это Мирон призвал его к ответу, заставил извиниться. Он извинился. Когда занятия закончилось, Мирона догнали и избили. Это подтверждают другие дети», - рассказала Маргарита Гаврилова.

Юрист сообщила, что родители обидчика уже связывались с ней и предлагали свою помощь.

«Я посоветовала Ксении переключить родителей мальчика на меня. Мне позвонил отчим ребенка. Он сказал, мол они извиняются, сокрушаются, испытывают чувство раскаяния. Они сказали, что готовы оказать любую помощь, к примеру, привезти лекарства. Я ответила — это не серьезно. Дети у Новиковой не брошены, она сама в состоянии обеспечить их всем необходимым», - отметила адвокат.

Ксения намерена добиваться справедливости в суде.

«За несовершеннолетнего ответственность несут родители. Мы будем взыскивать моральный и материальный вред, причиненный ребенку. Судя по всему, они не горят желанием оплачивать. Придется решать дело в суде. Я предлагала решить все в досудебном порядке, но никакого конструктивного предложения не услышала», - рассказала юрист певицы.

Напомним, Ксения Новикова родила старшего сына от бизнесмена Андрея Середы. У пары также есть младший сын Богдан. Почти сразу после рождения младшего ребенка супруги начали ссорится. Середа стал много пить, и Ксения ушла от него.