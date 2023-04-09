Астрономы увидели облака на Уране, из которых сыплются алмазы

Так выглядит Уран – в его атмосфере висят два странных облака

Астрономы обнародовали снимки Урана – седьмой по счету планеты от Солнца и третьей по диаметру, которые сделал в феврале 2023 года космический телескоп Джеймс Уэбб (NASA’s James Webb Space Telescope), снимая своей уникальной камерой - Near-Infrared Camera (NIRCam). В полной красе предстали кольца планеты – они, оказывается, имеются не только у Сатурна. Видны 11 из 13 обнаруженных. На фото можно различить 6 из 27 спутников Урана.

На снимке виды далеко не все многочисленные спутники Урана

В момент съемки в атмосфере планеты висели два огромных облака. Наверное, именно они «орошают» поверхность Урана алмазами - теми, которые получаются при огромных давлении и температуре из углерода, имеющегося в атмосфере. На реальность «драгоценных дождей» три года назад указывали американские ученые из Национальной ускорительной лаборатории (SLAC National Accelerator Laboratory's Linac Coherent Light Source - LCLS). О чем сообщали в журнале Nature.

Кольца Урана состоят из глыб льда – больших и маленьких, перемешенных с камнями. В более светлых кольцах льда, естественно, больше.

До Урана Джеймс Уэбб сфотографировал Нептун – и он с кольцами. А не только Сатурн

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Уран – он один такой

Первым Уран разглядел в телескоп английский астроном Уильям Гершель. Он его и обнаружил в 1781 году.

Поверхность Урана покрыта «океаном водного аммиака». Внутри спрятано каменистое ядро.

Уран тяжелее Земли в 14,5 раза. Его диаметр больше в 4 раза.

Уран движется по эллиптической орбите - делает полный оборот вокруг Солнца за 84 земных года.

Планета Уран по сравнению с Землей гигант

Расстояние между Ураном и Землёй меняется от 2,6 до 3,15 миллиардов километров.

Уран – единственная планета Солнечной системы, плоскость экватора которой почти перпендикулярна плоскости орбиты. По выражению астрономов, планета вращается «лежа на боку и слегка вниз головой».

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