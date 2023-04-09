Японцы разучились улыбаться: все дело в средстве защиты от коронавируса

Спустя три года в Японии отменили набивший оскомину масочный режим. И люди вдруг с удивлением обнаружили, что за это время совершенно разучились улыбаться. Теперь, чтобы подготовиться к новой жизни с «открытым забралом», японцы штурмуют специальные школы улыбок.

Считается, что дар улыбки у человека существует от рождения. С другой стороны, ученые выделяют аж 19 видов улыбок и утверждают, что в этом нехитром действии участвует до 53 мышц. Без специальной подготовки не сдюжить. Так подумала и японская радиоведущая Кейко Кавано, открыв школу Egaoiku, что означает «Обучение улыбке». Бизнес-идея - высший пилотаж. Подумать только, люди расстаются со своими кровными йенами и при этом улыбаются.

После снятия масок, по словам Кавано, спрос на ее услуги вырос в три раза. Через курсы уже прошло более 4000 человек. Люди признаются, что физически разучились улыбаться, а работодатели записывают понурых сотрудников на тренинги целыми группами. В школе отмечают, что многие заинтересовались курсами по улыбке еще на карантине, когда стали обращать внимание на свою мимику во время видеозвонков.

Подход к занятиям серьезный- обязательная разминка, зеркало в качестве реквизита, 45-минутная интенсивная тренировка. Ученики признаются, что не могут улыбнуться на все сто, как бы не старались. Некоторые добавляют, что так долго носили маски, что забыли, как выглядят лица их друзей.

Популярность подобных занятий в Японии объясняется культурными особенностями. Раньше в стране восходящего солнца широкая, открытая улыбка, особенно у женщин, считалось дурным тоном. Но времена меняются. Сотрудников токийского метро, например, в 2009 году даже начали учить улыбаться с помощью специальной программы, которая оценивала привлекательность улыбки через камеру.

Важность улыбки подтверждают различные исследования. Ученые уверяют, что улыбка помогает стать успешнее и даже укрепляет иммунитет. Недаром еще тот самый Мюнхгаузен завещал: «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!»