«Что за собака это сделала?!»: Полина Гагарина разозлилась на Басту из-за подставы на шоу «Голос-11»

Гагарина схватилась за голову, переживая очередной провал

В проекте «Голос» завершаются слепые прослушивания, а это значит, что наставники все ожесточеннее ведут борьбу за талантливых музыкантов, чтобы доукомплектовать составы. Масла в огонь добавляет и новое пикантное правило «блока» — когда любой из вокальных тренеров (Антон Беляев, Баста, Полина Гагарина или Владимир Пресняков) могут наложить вето на выбор коллеги и не дать таким образом заполучить талантливого самородка в команду.

В очередной раз микроразборки на этой почве случились в прошедшем выпуске шоу, где Полина Гагарина опять была вынуждена терпеть издевательства мужчин. Когда Евгений Синицын затянул практически беспроигрышный слезодавильный хит «Романс» (его, кстати, блестяще исполняет Владимир Пресняков, а не только Севара!), наставники начали махать руками, имитируя хлопки по кнопкам.

После половины первого куплета все четверо тренеров синхронно ударили по красным кнопкам, но заблокированной оказалась опять Гагарина. Артистка схватилась за голову, переживая очередной провал (или прикол), в то время как язвительный Баста хохотал в кулачок. LED-дорожка от Полины к артисту оказалась в красном свете.

После окончания номера Пресняков и Беляев похвалили Синицына за исполнение, а вот Гагарина обиженно молчала.

— А кто опять сделал это с Полиной? — как бы невзначай спросил Владимир.

— Я не знаю, — замотал головой Баста.

— У нас вот такое нововведение, понимаете, — попыталась оправдаться перед артистом Полина.

— Блокировать Полину! — продолжил травить Антон Беляев.

— Вы в жизни настоящая красотка! — решил поддержать ущемленную в правах Гагарину вокалист со сцены, чем окончательно растопил ее сердце.

— Разблокируйте меня! — начала вдруг трясти подставку с красной кнопкой наставница. — У меня просто сейчас трагедия. Я бы не просто за вас боролась....Но как так? Что за собака это сделала?!

— Ну прям «собака» я б не сказал, — запротестовал Баста. — Мерзавец? Да. Но не собака. Хотя поскольку я люблю собак, для меня это комплимент.

В итоге Евгений пошел в команду Преснякова, но у Гагариной еще будет шанс заполучить артиста в команду, если он вылетит на стадии поединков.