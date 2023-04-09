Пентагон в панике: США и Украине предрекли серьезные проблемы из-за утечки секретных документов

B Пентагоне царит сильная тревога, если не паника, из-за недавних утечек в соцсети секретных документов этого ведомства Фото: EAST NEWS

Американский онлайн-журнал The War Zone, специализирующийся на освещении военных новостей, сообщил, что в Пентагоне царит сильная тревога, если не паника, из-за недавних утечек в соцсети секретных документов этого ведомства, касающихся хода боевых действий на Украине. «Бывший высокопоставленный офицер группы специального назначения США, имевший дело с подобными материалами, заявил, что документы выглядят как подлинные», - отмечает издание. И добавляет, что российская сторона может получить из них важную информацию о планах ВСУ.

По сведениям газеты The New York Times, речь идет о примерно ста документах, некоторые из которых имеют грифы «секретно». Судя по тому, что появилось в соцсетях, это текстовые материалы, а также карты с обозначением численности людского состава и техники как украинских, так и российских группировок на различных участках линии боевого соприкосновения и в ближайшем тылу. Кроме того огласку получили графики ожидаемых поставок западного оружия киевскому режиму. Описанная в файлах ситуация относится к февралю-марту нынешнего года. Говорится, например, о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых снабжаются и обучаются американцами и их европейскими союзниками. Шесть таких бригад должны быть готовы к 31 марта. В документах упоминается о готовящемся «контрнаступлении Украины», однако его конкретных направлений или других боевых планов не приводится. Вся информация была подготовлена Пентагоном на основании данных, полученных от американской разведки.

Часть материалов касается ситуации в Артемовске (украинское название - Бахмут). В оперативных сводках Объединенного комитета начальников штабов США констатируется, что по состоянию на начало марта подразделения ВСУ в этом городе уже были практически взяты в оперативное окружение российскими войсками. Приводится сделанное в узком кругу признание начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, назвавшего положение украинских сил «катастрофическим». Однако командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский исключил отвод из котла украинских военнослужащих и обратился в Киев с просьбой срочно перебросить в Бахмут «для подкрепления» подразделение спецназа «Кракен».

Но Украиной дело не ограничилось. В конце прошлой недели в сети всплыли новые порции документов, на этот раз посвященные ситуации вокруг Китая и на Ближнем Востоке. В субботу Пентагон сообщил, что начинает проверку того, каким образом могли произойти утечки секретной информации. «Министерство изучает этот вопрос прямо сейчас, мы проводим оценку этого», — заявил представитель ведомства.

Эксперты отмечают, что разглашение конфиденциальных данных было «весьма болезненным» и может привести к сокращению обмена секретными сведениями с партнерами по НАТО, да и с Украиной. Потому что не исключена вероятность, что данные утекли через них. По крайней мере американское минобороны в ответ на инцидент уже ограничило передачу подобных материалов своим союзникам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил каналу CNN, что у Москвы нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

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