Назван лучший российский мультфильм 2022 года: его придумала жена режиссера "Смешариков"

Несмотря на отдельно взятые всхлипы по поводу ухода из России зарубежных киностудий, в нашей стране продолжает выходить большое количество отличных картин, сериалов — и мультиков. Итоги всероссийского фестиваля мультфильмов это только подтвердили.

Национальную анимационную премию «Икар» вручали в Москве в День российской анимации. Отборщики собрали лучшие работы аниматоров в различных жанрах, щепетильно сравнили и оценили их. В итоге главный приз в номинации «Полный метр» выиграл разочаровавшийся в людях, но добрый домовой «Финник». Зеленый и пушистый персонаж, который любит чипсы, попкорн и видеоигры, а еще помогает 13-летней любительнице детективов Кристине, стал главным героем полуторачасового полнометражного мультфильма от создателя «Смешариков» Дениса Чернова. Подсказала ему идею картины...жена.

- Она две недели ходила за мной и рассказывала историю, где есть домовые и девочка, которая с этими домовыми подружилась, - признался режиссер. - А я все не мог проникнуться этой историей, потому что для меня домовые были какими-то грязными неприятными волосатыми существами, и клишированный образ домовых был для меня ступором, который не давал проникнуться этой идеей. Но потом я подумал: а почему бы не попробовать сделать что-то новое и представить этих домовых как забавных обаятельных волосатых существ? Так и началась эта история.

«Икара» за короткий метр получила работа екатеринбургского режиссера Натальи Чернышевой «Подсолнух». Мультик уже становился лауреатом анимационного фестиваля — в Суздале.

Лучшим эпизодом стала серия «Сосульки» из мультсериала "Маленькие лесные истории" от режиссера Вероники Федоровой.

Лучшим режиссером признали Варю Яковлеву за мультфильм «Ванлав», а в номинации «Сценарий» победу одержали Вадим Михайлов, Андрей Бахурин — авторы мультфильма «Чужой хлеб».

- Премия «Икар» важна тем, что она отражает нашу внутреннюю кухню, - подчеркнул гендиректор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. - Это поощрение отдельных профессионалов, кто занят внутри анимационного производства, в котором суммарно занято около 40 различных профессий.

Лучшим продюсером признали председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву с формулировкой «за достижения студии последних лет, небывалые масштабы анимационного производства, коммерческие успехи минувшего года и значительный вклад в развитие российской анимационной индустрии на посту председателя правления Ассоциации анимационного кино».