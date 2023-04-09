Русские женщины завалили Венсана Касселя сообщениями после расставания с Тиной Кунаки: «Наконец-то ты развелся, Веня, я еду!»

Актер Венсан Кассель расстался пару недель назад с молодой женой, моделью Тиной Кунаки Фото: социальные сети

Вообще, стихийный русскоязычный форум в комментариях на личных страницах иностранных звезд — отдельный вид троллинга в интернете. Наши добрые люди уже полоскали Леди Гагу за то, что увела мужика у Ирины Шейк, утешали Бена Аффлека после расхода с Аной де Армас, обрушивали соцсети Джонни Деппа по наводке Гарика Харламова. Теперь пришла очередь Венсана Касселя.

Парадоксально привлекательный при такой специфической внешности актер расстался пару недель назад с молодой женой, моделью Тиной Кунаки, и внезапно прочувствовал на себе мощь и неотвратимость любви русских женщин. Казалось бы, багровые реки слез должны были обратить жизнь Касселя в ужас. Но черная полоса резко сменилась потоком русскоязычных комментариев с пожеланиями поддержки и даже призывом окольцеваться, чтобы заглушить боль разбитого сердца и ненависть...к сопернику.

Фото: кадр из фильма.

Да, да, сложно поверить, но этот неловкий момент настиг и неподражаемого Касселя — бывшего мужа самой Моники Беллуччи. Ему наставили рога. Особенные отношения с метиской Тиной (тулузская красавица моложе супруга на 30 лет — некоторые в шутку называли их «красавица и чудовище», Венсан не обижался), как пишет пресса, мог разрушить любовник-партизан: не монах, не транс, а фотограф, который делал фотосессии модели. И, видимо, не только их.

Фото: социальные сети

Цена измены Кунаки оказалась слишком высока, и даже если тет-а-тет она и называла его «мой король» и подавала на завтрак горячий шоколад, то теперь необратимость происходящего перечеркнула все надежды на продолжение отношений. Наступил любовный дефолт. И именно в этот момент в соцсети Венсана прибыли сострадательные русские женщины. Они до последнего верили: «Наш день придет» — и дождались идеального момента, чтобы утешить француза, которого ласково прозвали Веней.

— Дамы, в очередь! Я тут первая занимала! — упражняются в остроумии россиянки.

— Наконец-то ты развелся, я еду!

— Веня, Веня, такая была жена красотка...

— Кто еще так поддержит в трудный момент, как не русские женщины?

— Интересно, это он старый кобеляка или она — молодая профурсетка?

С одной стороны, довольно опасный метод коммуникации со звездой — артисту и так нелегко, наверняка глушит горе породистым бордо в закрытой квартире, к чему эти пошлый заигрывания? С другой, сложно найти в мире более нежных, терпеливых и добрых женщин, чем в России. И теперь у каждой появился маленький, но далеко не призрачный шанс заполучить сердце обаятельного французского дикаря («Мы с Моникой слишком разные животные», — объяснял он расставание с первой женой).

Фото: социальные сети

И несмотря на то, что некоторые считают этот скандал "прогревом" двух предстоящих фильмов артиста, Кассель удалил все совместные фото со второй женой из соцсетей и 5 апреля не поздравил именинницу с днем рождения.

P.S. В заметке зашиты названия 20 фильмов Венсана Касселя. Попробуйте найти их, если не лень, конечно.