Герой спецоперации «Z» полковник Лищук достал из сердца сержанта пулю снайпера

В ЦВКГ им. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца воина Фото: Кадр видео

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы!», — говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ЛИКВИДИРОВАЛ ЗАСАДУ БОЕВИКОВ

Лейтенант Константин Громов

Лейтенант Константин Громов Фото: Минобороны РФ

«Взводу под командованием лейтенанта Константина Громова была поставлена задача по обеспечению безопасного продвижения колонны российских военнослужащих для последующего освобождения одного из населенных пунктов. На подступах к поселку, контролируемому украинскими националистами, лейтенант Константин Громов обнаружил тщательно замаскированные огневые точки боевиков. Мгновенно оценив ситуацию, Константин принял решение штурмовать силами вверенного ему взвода позиции националистов. Спешившись, российские военнослужащие скрытно подобрались к боевикам на дальность ведения огня, после чего внезапно атаковали противника. Благодаря грамотно выбранным позициям, используя принцип внезапности, взводом Константина в самом начале боя были подавлены пулеметные точки боевиков. Сам Константин в ходе боя получил тяжелое ранение, однако продолжил руководить личным составом и лишь после того, как группа боевиков была ликвидирована, был эвакуирован. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач лейтенант Громов награжден орденом Мужества».

УНИЧТОЖИЛ ДВА БТР С НАЕМНИКАМИ

Майор Сергей Богатырев

Майор Сергей Богатырев Фото: Минобороны РФ

«Подразделение под командованием майора Сергея Богатырева, выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов и иностранных наемников. В ходе боя подразделение Сергея уничтожило 2 танка, 5 боевых машин пехоты, а также 3 долговременные огневые точки противника. Остальные националисты, понимая, что сопротивление бессмысленно, оставили позиции и покинули населенный пункт. Спустя несколько дней подразделение майора Богатырева, продвигаясь вглубь обороны противника, встретила ожесточенное сопротивление противника. В ходе боестолкновения с превосходящими силами противника, проявляя профессионализм, мужество и самоотверженность, Сергей лично уничтожил выстрелами из РПГ два бронетранспортера и большое количество живой силы противника. Благодаря личной храбрости и самоотверженности Сергея Богатырева в сочетании с умелым руководством личным составом украинские националисты понесли значительный урон и вынуждены были продолжить отступление».

ДОСТАЛ ИЗ СЕРДЦА ПУЛЮ СНАЙПЕРА

Полковник медицинской службы Александр Лищук

Полковник медицинской службы Александр Лищук Фото: Минобороны РФ

В Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского военные медики провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца сержанта, что был ранен на передовой украинским снайпером.

- Сержант был на передовой, поднял левую руку, в этом момент снайпер выстрелил ему, попал в незащищенное бронежилетом место. Пуля прошла через левое легкое и пронзила левый желудочек. К счастью, она не повредила крупных артерий и сосудов. Благодаря тому, что госпитализация с передовой налажена четко, военнослужащего вовремя доставили в госпиталь и оказали помощь, - рассказал начальник центра кардиохирургии ЦВКГ им. Вишневского полковник медицинской службы Александр Лищук.

Операция по извлечению пули прошла в уникальной гибридной операционной госпиталя.

«Сердце восстановлено, работа хорошая, завтра пациент уже будет ходить», – пообещал Лищук, и отметил, что военные хирурги госпиталя, работающие на передовой, провели уже более ста подобных операций по извлечению пуль и осколков. Многие из них находились рядом с тканями сердца и угрожали в любой момент оборвать жизнь раненным военнослужащим.