Рама — отец восьмерых, Фила подстрелили на дороге: Что стало с актерами фильма «Бумер», который вышел на экраны 20 лет назад

Фильм "Бумер" вышел в 2003 году. Фото: кадр из фильма

После выхода сериала «Бригада» (2002), вызвавшего фурор в обществе, боевик «Бумер» (2003) Петра Буслова называли укороченной копией или даже своеобразным сиквелом криминальной саги Алексея Сидорова. Сходства и правда были: та же стилистика, та же тема, тот же язык, тоже четверо главных героев, и даже актер Владимир Вдовиченков как мостик между двумя проектами. И все же «Бумер» стал автономным, ярким и глубоким художественным высказыванием — критика отмечала тонко выписанные характеры и нетривиальные образы машин как аллегорический социальный срез России нулевых. Зритель оценил «Бумер» по заслугам — картина стала лидером проката после премьеры и снискала кинопремии. И KP.RU рассказывает, как сложилась судьба актеров боевика, вышедшего на большие экраны 20 лет назад.

Владимир Вдовиченков (Кот)

Владимир Вдовиченков (Кот) Фото: кадр из фильма.

В «Бумер» Вдовиченков приходил уже фактически звездой — после «Бригады». И сильно меняться для образа Кости «Кота» не стал. Такой же крепкий, уверенный в себе, агрессивный боец (как и Фил в сериале Сидорова). Недолго служил в театре Моссовета, а с 2002 года — в Театре Маяковского. Сыграл во множестве популярных картин и сериалов у лучших режиссеров страны: «Тарас Бульба», «Бесы», «Однажды в Ростове», «Салют-7», «Белая гвардия», «Оптимисты» и др. В 2010 году попал в скандал на дороге, как Димон из «Бумера», не поделив проезжую часть с 23-летним сыном главы Одинцовского района Подмосковья. В результате перепалки получил выстрелы в туловище и лицо из травматического пистолета. Конфликт был замят. В 2012 году стал заслуженным артистом России.

Владимир Вдовиченков с женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Четвертым браком женат на актрисе Елене Лядовой, с которой закрутил роман, будучи женатым, на съемках картины «Левиафан». От предыдущих жен у артиста растут сын Леонид (30 лет) и дочь Вероника (17 лет). В августе отметит 52-летие.

Андрей Мерзликин (Ошпаренный)

Андрей Мерзликин (Ошпаренный) Фото: кадр из фильма.

Душераздирающая сцена с криком «Димооооон!» в финале картины стала мемом и вирусится в сети даже спустя 20 лет после премьеры «Бумера». А это и есть показатель качества. Сам Димон — он же Ошпаренный, сыграл которого Андрей Мерзликин, закончил плохо: во второй части «Бумера» (неплохой, несмотря на критику) поплатится за предательство друзей. Зато у самого актера, что исполнил роль бандита, все как нельзя распрекрасно. Каждый год у него под десяток проектов — фильмы и сериалы («Жмурки», «Обитаемый остров», «Утомленные солнцем», «Борис Годунов», «Единичка», «Облепиховое лето», «Территория» и др.), спектакли («Лес», «Калина Красная»), а еще премии от силовых ведомств и фестивалей. В 2018 году стал заслуженным артистом России.

Андрей Мерзликин с семьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Секрет успеха и стабильности в жизни и карьере Андрея — прост. Он воцерковленный христианин, который старается жить осторожно и по заповедям, не повторяя ошибок, которые делали сыгранные им персонажи. Мерзликин периодически участвует в церковных службах, счастлив в венчанном браке с женой Анной, которая родила ему 4 детей: Федора (16 лет), Серафиму (14 лет), Евдокию (12 лет) и Макара (7 лет). 24 марта артисту исполнилось 50 лет.

Сергей Горобченко (Рама)

Сергей Горобченко (Рама) Фото: кадр из фильма.

Сергей Горобченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ловелас и здоровяк Петя по прозвищу Рама — образ, созданный Сергеем Горобченко. Пожалуй, это до сих пор лучшая роль уральского актера, который ушел из знаменитого «Ленкома» ради съемок в «Бумере». Он сыграл под сотню ролей в кино и сериалах, но заметных среди них не так много («Миннесота», «Братья Карамазовы», «Молодежка»). Зато повезло Сергею в любви. Правда, в отличие от Мерзликина, не с самого начала: с однокурсницей, актрисой Александрой Флоринской, Горобченко прожил недолго — хотя она и родила ему сына Глеба (25 лет), но уехала после развода в Италию. Зато вторая жена, дочь российского журналиста Александра Невзорова* Полина, родила Горобченко аж семерых: Александра, Петра, Ивана, Анну, Софию, Екатерину и Полину. Несмотря на предательство сбежавшего из России тестя, актер молится за него как истинный христианин. В текущем году Сергею исполнится 51 год.

Максим Коновалов (Килла)

Максим Коновалов (Килла) Фото: кадр из фильма.

Самый безбашенный из криминального квартета — Леха по кличке Килла — результат работы Максима Коновалова, самого молодого (47 лет) и скромного, если брать профессиональные достижения, из героев «Бумера». Похожий на Савелия Крамарова артист сыграл множество эпизодических ролей («Папины дочки», «Солдаты», «Горячие новости», «Воронины»), но, как и в случае с Горобченко, именно работа в картине Буслова стала самой заметной. Снимался в скетч-шоу «Нереальная история». В 2021 году сыграл в комедии «БУМЕРанг», где есть отсылки к каноническому боевику, а затем в сериале «Ресторан по понятиям», где вновь объединился с коллегами по «Бумеру» Владимиром Вдовиченковым и Владимиром Сычевым (а еще актером «Бригады» Дмитрием Дюжевым). Вторая жена Светлана родила Максиму дочерей Ирину и Марию, а также сына Михаила - ребенок пережил клиническую смерть после анафилактического шока, в результате которой пострадал мозг. Миша долго не мог разговаривать, наблюдались задержки в развитии, но семья при помощи квалифицированных врачей смогла справиться со всеми нарушениями.

Максим Коновалов с дочерьми Фото: Михаил ФРОЛОВ

* признан Минюстом РФ иноагентом