Жизнь после "удаленки": чему россиянам пришлось заново учиться из-за пандемии

Вопрос дня: Чему пришлось заново учиться после ковида и удаленки? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Денис Логунов, вирусолог, создатель вакцины «Спутник V»:

- Как ни странно, прямо заново ничему учиться не пришлось. Я ж все время работал. А вирусы сейчас никуда не делись - продолжаем работать над новыми прививками.

Виктор Бережной, читатель сайта KP.RU:

- Отвыкать от того, что проснулся - и надо ехать на работу. Раньше на карантине как? Встал, ноги в тапки - и уже в конторе. Но есть и плюс: можно много сэкономить на содержании офиса. Однако не повредило бы высвободившиеся денежки да в кошельки сотрудников.

Алла Шишкина, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию:

- Самым большим ударом стал запрет на тренировки. За два месяца сидения в квартире потеряла форму. Один раз попыталась побегать вокруг дома, но полиция тут же сделала замечание. Потом несколько месяцев пришлось восстанавливать форму. Вот это самое сложное было - просто вернуться к своему доковидному уровню. А сейчас я до сих пор в общественных местах мажу руки санитайзером.

Егор Брусницын, ученый-геохимик:

- Когда всех отправили по домам, появилось свободное время. Начал изучать квантовую химию - это наука, позволяющая математически заранее рассчитать результат химического эксперимента. Я сидел дома, не мог посещать лабораторию, но делал расчеты. Сейчас продолжаю изучать это.

Андрей Звягинцев, кинорежиссер:

- Да почти всему пришлось учиться заново. Я тяжело перенес ковид, был в коме, у меня отказали руки и ноги. Я вспоминал, как есть своими руками, как печатать на клавиатуре. Даже дышать самому надо было учиться - у меня же оказалось повреждено 92% легких.

Ксения Адамович, старший преподаватель Высшей школы экономики:

- Мне пришлось заново учиться работать со студентами вживую. Во время дистанта можно было включить презентацию или дать ссылку на источник. Теперь же надо писать на доске. А еще осваиваю гибридный формат, когда часть студентов сидит передо мной, а часть все еще удаленно. Так преподавать даже сложнее.

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