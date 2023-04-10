Анекдоты: Главный новый бич страны - это высокомотивированные низкоквалифицированные люди

Сегодня муж сказал:
- Ты, когда злишься, такая классная!
А я-то думаю: что ж он меня бесит постоянно?! Любуется, гад!
* * *
В нашем дворе жил бездомный пес Шарик. В понедельник он неожиданно исчез. А сегодня я снова увидел его. Вымыт, причесан, гуляет на поводке с теткой из соседнего подъезда.
Я так женился…
* * *
- Папа, а чем задачи отличаются от проблем?
- Задача - это когда надо попасть в цель, а проблема - когда целятся в тебя.
* * *
Свекровь отчитывает невестку:
- Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына моего пилишь, ну вот что ты за женщина?! Вот я в твои годы...
- Вы в мои годы, мама, - отвечает невестка, - уже третьего мужа похоронили.
* * *
- Алло, это секс по телефону?
- Нет. А что вы хотели?
* * *
Когда я был маленький, отец отплыл на лодке от берега и кинул меня за борт. Я доплыл до берега и написал на отца заявление в милицию.
Так отец научил меня писать.
* * *
Придумали услуги «муж на час», «жена на час». Почему не придумали услугу «теща на полдня», которую можно выслать соседу - любителю сверлить стены.
* * *
Весна пришла!
Мороз:
- Мне надо уходить.
Снег:
- Мне тоже...
Асфальт:
- Пацаны, меня подождите!
* * *
Главный минус импортозамещения. Научили ребенка втулку от туалетной бумаги в унитаз бросать, теперь отучить не можем.
* * *
- Я тут нашел рецепт крафтового пива.
- А что, пиво уже по рецепту продают? Значит, скоро, блин, снова водка по талонам будет...
* * *
Объявление в интернете на сайте знакомств:
«Ищу красивую, умную, стройную, без вредных привычек. С квартирой и достойной зарплатой. О себе - мамина радость, Олежек!»
* * *
Я всегда говорю правду, только правду и ничего, кроме правды, которую выдумываю сам.
* * *
«Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку» (А. С. Пушкин).
А что, неплохое начало сценария для политкорректного фильма от Netflix!
* * *
Получив высшее филологическое образование, вы сможете спросить «Хотите картофель фри с этим бургером?» на шести разных языках.
* * *
Если женщина весит 100 и более килограммов, Бог думает, что она уже нашла свою половину, и больше никого ей не посылает.
* * *
- Так, казнить нельзя, помиловать тоже нельзя. Что же будем делать?
- Пытать, ваше высочество. Пытать можно.
* * *
- Что ты тут делаешь в три часа ночи?!
- Ищу счастье.
- В холодильнике?!
- Ну где-то же оно должно быть...