Анекдоты: Главный новый бич страны - это высокомотивированные низкоквалифицированные люди

Сегодня муж сказал:

- Ты, когда злишься, такая классная!

А я-то думаю: что ж он меня бесит постоянно?! Любуется, гад!

* * *

В нашем дворе жил бездомный пес Шарик. В понедельник он неожиданно исчез. А сегодня я снова увидел его. Вымыт, причесан, гуляет на поводке с теткой из соседнего подъезда.

Я так женился…

* * *

- Папа, а чем задачи отличаются от проблем?

- Задача - это когда надо попасть в цель, а проблема - когда целятся в тебя.

* * *

Свекровь отчитывает невестку:

- Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына моего пилишь, ну вот что ты за женщина?! Вот я в твои годы...

- Вы в мои годы, мама, - отвечает невестка, - уже третьего мужа похоронили.

* * *

- Алло, это секс по телефону?

- Нет. А что вы хотели?

* * *

Когда я был маленький, отец отплыл на лодке от берега и кинул меня за борт. Я доплыл до берега и написал на отца заявление в милицию.

Так отец научил меня писать.

* * *

Придумали услуги «муж на час», «жена на час». Почему не придумали услугу «теща на полдня», которую можно выслать соседу - любителю сверлить стены.

* * *

Весна пришла!

Мороз:

- Мне надо уходить.

Снег:

- Мне тоже...

Асфальт:

- Пацаны, меня подождите!

* * *

Главный минус импортозамещения. Научили ребенка втулку от туалетной бумаги в унитаз бросать, теперь отучить не можем.

* * *

- Я тут нашел рецепт крафтового пива.

- А что, пиво уже по рецепту продают? Значит, скоро, блин, снова водка по талонам будет...

* * *

Объявление в интернете на сайте знакомств:

«Ищу красивую, умную, стройную, без вредных привычек. С квартирой и достойной зарплатой. О себе - мамина радость, Олежек!»

* * *

Я всегда говорю правду, только правду и ничего, кроме правды, которую выдумываю сам.

* * *

«Родила царица в ночь. Не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку» (А. С. Пушкин).

А что, неплохое начало сценария для политкорректного фильма от Netflix!

* * *

Получив высшее филологическое образование, вы сможете спросить «Хотите картофель фри с этим бургером?» на шести разных языках.

* * *

Если женщина весит 100 и более килограммов, Бог думает, что она уже нашла свою половину, и больше никого ей не посылает.

* * *

- Так, казнить нельзя, помиловать тоже нельзя. Что же будем делать?

- Пытать, ваше высочество. Пытать можно.

* * *

- Что ты тут делаешь в три часа ночи?!

- Ищу счастье.

- В холодильнике?!

- Ну где-то же оно должно быть...