Кто заменил Ивана Урганта, когда камеры начнут проверять полисы ОСАГО и какая судьба ждет Украину

1 место. «В ополчение он попал из тюрьмы»: Александр Коц рассказал о судьбе Владлена Татарского (слушать)

2 место. Дмитрий Пучков: В убийстве Владлена Татарского замешано еще минимум 3 человека (слушать)

3 место. Георгий Бовт: Поляки целиком заберут Украину или то, что от нее останется (слушать)

4 место. Год без Жириновского: вспоминаем одного из самых ярких российских политиков (слушать)

5 место. Александр Коц: Киев ждет команду «фас», чтобы начать контрнаступление (слушать)

6 место. За счет того, что люди выкидывают лекарства, антибиотики скоро перестанут действовать (слушать)

7 место. Камеры натравят на проверку полисов ОСАГО уже в этом году (слушать)

8 место. Чем опасен кондиционер для человека (слушать)

9 место. Дети в стрессе: оберегать от проблем или пусть проходят школу жизни (слушать)

10 место. Воля заменил Урганта, о Гарри Поттере снимут сериал, а стендаперы ТНТ показали пародию на убийство Татарского (слушать)