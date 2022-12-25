Герой спецоперации «Z» гвардии лейтенант Фотева сорвала танковую атаку ВСУ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

ТОЧНЫМ ОГНЕМ ОСТАНОВИЛ ВРАГА

Ефрейтор Александр ПЕРЕЛЫГИН

Ефрейтор Александр ПЕРЕЛЫГИН Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Александр Перелыгин в составе инженерно-саперного взвода, находясь в обороне на важном на стратегически важном рубеже, выполнял боевую задачу по инженерному оборудованию позиций российских войск на танкоопасном направлении. Вооруженные формирования украинских националистов, стремясь восстановить утраченные в ходе боев территории, предприняли попытку наступления на рубеж, удерживаемый подразделением Александра Перелыгина. Благодаря грамотно выстроенной обороне и благодаря инженерному оборудованию позиций стремительное наступление боевиков было сорвано. Вступив в бой с превосходящими силами противника, подразделение Александра Перелыгина уничтожило два танка, БМП и более 20 националистов, при этом сам ефрейтор Александр Перелыгин, грамотно выбрав позицию в обороне, огнем из РПГ и стрелкового оружия уничтожил танк и пятерых украинских боевиков. Смелость и самоотверженные действия Александра Перелыгина позволили не допустить прорыва украинских националистов на данном направлении».

СОРВАЛА ТАНКОВУЮ АТАКУ ВСУ

Гвардии лейтенант Полина ФОТЕВА

Гвардии лейтенант Полина ФОТЕВА Фото: Минобороны РФ

«Начальник связи – командир взвода управления противотанкового дивизиона. Гвардии лейтенант Полина Фотева обеспечивала бесперебойную, устойчивую связь внутри противотанкового дивизиона, а также обмен информацией между дивизионом и вышестоящим командованием. Находясь на передовой позиции со своим дивизионом, Полина обнаружила взвод танков противника, предпринимавших попытку обойти наши подразделения с фланга. Оперативно оценив обстановку, Полина доложила командиру дивизиона об обнаруженном бронетанковом подразделении украинских националистов и передала точные координаты его местонахождения. После того, как наши подразделения вступили в бой, Полина корректировала огонь российской артиллерии и фиксировала уничтожение вражеской бронетехники. Противник, понеся большие потери, отступил. Благодаря профессиональным и своевременным действиям гвардии лейтенанта Полины Фотевой удалось сорвать наступление украинских националистов на позиции российских войск, своевременно обнаружить и оперативно уничтожить два вражеских танка и три бронированные машины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года