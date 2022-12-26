Разыскивается Дед Мороз, приносящий детские колготки, хотя бы ношеные…

Медсестра Людмила - активнейший член комитета - взяла из приюта под опеку одного мальчика и автоматически стала "приемной мамой" всех его друзей.

Помните детское чувство разочарования, когда на Новый Год рачительная бабушка дарит колготки, а потом взрослые заставляют их мерять и хором радуются, мол, впору? Для многих это осталось приметой времен дефицита, но, увы, далеко не для всех.

- Так и передайте Деду Морозу, наши дети радуются любой теплой одежде, обуви и колготкам! – смеется координатор Общественного комитета неимущих мам Псковской области Елена Тарасевич. – Особенно сейчас, когда цены выросли, а копеечные зарплаты остались прежними. Если вообще есть работа. В деревнях, например, полно семей, в которых по двое-трое детей, папа механизатор, пашущий где только можно и получающий при этом тысяч двадцать. А мама не работает не потому, что не хочет, а потому что детского сада нет. Они даже не многодетные, но бедствуют: поди прокормись вчетвером на двадцатку! Я у детей спрашиваю: «Что бы вы попросили у Деда Мороза?» А они: «Туалет в доме! Чтобы не в ведро». Вот такая новогодняя сказка! Страшная или смешная – кому как.

Псковские общественники много раз обращались к нам за помощью. Елена с огромной благодарностью вспоминает, как после публикаций десятками приходили посылки с вещами, и сколько в результате удавалось одеть людей. Благодаря публикациям, выросла и сама сеть взаимопомощи – сработало «сарафанное радио». Многие семьи обрели постоянных «доноров» - московские мамы с детьми постарше взяли под шефство псковских с детьми помладше. А те, в свою очередь, нашли своих «преемников». Благодаря вашему участию, дорогие читатели, выстроились целые цепочки добра. Но в последнее время ситуация ухудшилась. Людей, которым нужна поддержка, стало больше, а вот количество помощи, наоборот, сократилось.

- У нас многие помогающие сами неимущие, просто делятся последним, – рассказывает Елена. – Такие люди редко просят, но поддержка им очень нужна! Причем, потратят они ее не на себя, а на своих многочисленных подопечных. Вот, например, у нас есть чудесный человек – шестидесятилетняя медсестра Людмила, пять лет назад взявшая опеку над мальчишкой из местного приюта. Максимка чудо-парень, играет в оркестре, спортсмен, хорошо учится, не повезло только с родителями - алкоголики. Его мечта сбылась – он теперь живет в нормальной семье, пусть и приемной. И Людмила всегда подчеркивает, что они «справляются» - у нее и зарплата, хоть и маленькая, и пособие! Но не может же Макс бросить своих приютских друзей! Все они, конечно же, постоянно пасутся в гостях у Людмилы. А что ей ставить на стол? Про подарки к празднику вообще молчу! И конечно же, как ни созвонимся, она постоянно то одному сироте-инвалиду, то другому ищет теплую одежду, обувь...

Увы, в списке подопечных комитета много семей просто с пьющими родителями, которые «сами виноваты», но их дети-то не при чем. Они болеют, мерзнут, ходят в дырявых кедах в мороз. В таких местах нужно и нижнее белье, и лекарства, пусть даже начатые, но с не истекшим сроком годности. Но, даже рассказывая о таких случаях, Елена крайне редко говорит о ком-то из подопечных, как о «сирых-убогих». Всегда с теплом и сочувствием, и очень много рассказывает о талантах подопечных детей:

- У нас есть мальчик, который учится играть на гитаре, хотя своей гитары у него нет. Мама – медсестра, зарплата чуть больше десяти тысяч, трое детей, папа испарился. Ну, какая гитара в такой ситуации? Ей бы прокормить всех! А мальчик мечтает… Или вот посмотрите, какие у нас чемпионки есть! – Лена с гордостью показывает фото тринадцатилетних Лены и Даши – близняшек, занимающихся тхэквондо. – Девчонки представляют область на соревнованиях, учатся хорошо, мама у них прекрасная, брат старший… Папы, правда, нет. Так уж вышло. Алименты? Сами знаете, как у нас их платят - у одиноких мам нет ни сил, ни средств, чтобы «выбивать». В общем, нашим чемпионкам очень нужны спортивные рюкзаки. Их мама Ольга смеется, что «девчонки, конечно мечтают о беспроводных наушниках, но обойдутся». Но вдруг найдется какой-то Дед Мороз особо продвинутый?.. Девочки очень достойные!

Даша и Лена - подопечные близняшки спортсменки-чемпионки по тхэквондо, которыми гордится комитет - просят у Деда Мороза спортивные рюкзаки, чтобы было с чем ездить на соревнования, хотя мечтают, конечно, о наушниках.

И так далее, далее… Истории про достойнейших детей перемежаются историями чудо-мам, вкалывающих на трех работах за копейки и умудряющихся еще кому-то там помогать в меру своего бессилья. А я слушаю, чуть не плачу и в этот последний перед праздниками выпуск рубрики очень хочу попросить: добрый Дед Мороз, пожалуйста, загляни в нужды комитета псковских мам и помоги его непритязательным подопечным, пожалуйста!

Если вы хотите помочь, звоните координатору - Елене Тарасевич: +7 953 240-10-42.

Но лучше пишите (WhatsApp, Telegram, Viber) или на почту: lessik1968@mail.ru, так как Елена работает и не всегда может ответить на звонок на дежурстве.

Адрес: 180024 Псков Рижский пр., дом 67А, кв.32, подъезд 1, этаж 8. Тарасевич Елена Геннадиевна.

Конечно же, дети будут бесконечно рады игрушкам, наборам для творчества – всему, что их родители купить не в силах. Но комитет принимает любую помощь. Единственная просьба, чтобы вещи были чистыми и целыми. По вашему желанию вас могут соединить с конкретной семьей для оказания помощи напрямую.