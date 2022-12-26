Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social опубликовал рождественское обращение, в котором назвал себя любимого «блестящим и проницательным», а нынешнего президента США Джо Байдена – «умственно отсталым».

Также досталось от Трампа демократам, которых лидер республиканцев назвал радикальными левыми марксистами и государственным службам. Так, по мнению Трампа, ФБР занимается только тем, что незаконно принуждает «увечные медиа» поддерживать Байдена, а министерство юстиции, которое политик окрестил «министерством несправедливости», не выполняет своих функций.

Тем не менее, Трамп пожелал всем счастливого Рождества и любви.

Ранее на своей странице в соцсети Трамп заявил о необходимости отменить результаты выборов президента США 2020 года и вернуть ему власть. Для этого, по мнению экс-главы Белого дома, необходимо отменить целый ряд положений и статей, включая те, которые содержатся в Конституции страны. По мнению Трампа, полное право на это дает массовое мошенничество с голосами избирателей, в результате которого демократы пришли к власти.