Стало известно, что не позволило Папе римскому увидеть победу сборной Аргентины

Папа римский Франциск I. Фото: REUTERS

Стало известно, что Папа римский Франциск, родившийся и выросший в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, не видел финального матча чемпионата мира по футболу, принесшего победу и титул чемпиона аргентинской сборной.

Всему виной обет, который священник дал задолго до того как возглавил католическую церковь.

Еще в 1990 году после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира, будущий папа Франциск, а на то время Хорхе Марио Бергольо, занимавший должность духовного директора Кордовской архиепископии, дал обет не смотреть телевизор. И как ревностный католик жестко придерживается своего слова по сегодняшний день.

Вскоре Бергольо был посвящен в епископы, а в 1998 году его назначили на должность архиепископа Буэнос-Айреса. В 2001 году будущий Папа римский был возведен в кардиналы.

Продвижение по иерархической лестнице не убило в аргентинце любви к футболу, но данный ранее обет не позволял следить за достижениями команды соотечественников. Поэтому, когда Бергольо стал Франциском, швейцарским гвардейцам, охраняющим понтифика, была вменена дополнительная обязанность – сообщать главе церкви результаты матчей.