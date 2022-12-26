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В мире26 декабря 2022 5:05

Стало известно, что не позволило Папе римскому увидеть победу сборной Аргентины

Аргентинец по национальности не смотрел трансляцию финала чемпионата мира по футболу
Юрий МАЙБОРОДА
Папа римский Франциск I.

Папа римский Франциск I.

Фото: REUTERS

Стало известно, что Папа римский Франциск, родившийся и выросший в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, не видел финального матча чемпионата мира по футболу, принесшего победу и титул чемпиона аргентинской сборной.

Всему виной обет, который священник дал задолго до того как возглавил католическую церковь.

Еще в 1990 году после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира, будущий папа Франциск, а на то время Хорхе Марио Бергольо, занимавший должность духовного директора Кордовской архиепископии, дал обет не смотреть телевизор. И как ревностный католик жестко придерживается своего слова по сегодняшний день.

Вскоре Бергольо был посвящен в епископы, а в 1998 году его назначили на должность архиепископа Буэнос-Айреса. В 2001 году будущий Папа римский был возведен в кардиналы.

Продвижение по иерархической лестнице не убило в аргентинце любви к футболу, но данный ранее обет не позволял следить за достижениями команды соотечественников. Поэтому, когда Бергольо стал Франциском, швейцарским гвардейцам, охраняющим понтифика, была вменена дополнительная обязанность – сообщать главе церкви результаты матчей.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ