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В мире26 декабря 2022 5:10

Европейские отели намерены отказаться от индивидуальных средств гигиены для постояльцев

Меры принимаются для сокращения производства пластика
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Отельерам будет запрещено предлагать своим клиентам одноразовые флаконы со средствами гигиены – шампунями, гелями для душа, кремами.

Отельерам будет запрещено предлагать своим клиентам одноразовые флаконы со средствами гигиены – шампунями, гелями для душа, кремами.

Фото: Shutterstock

Европейская комиссия (ЕК) после изучения статистики по использованию пластиковых материалов в отельной индустрии, пришла к выводу, что необходимо как можно быстрее запретить использование разовых туалетных принадлежностей, выдаваемых постояльцам.

Отельерам будет запрещено предлагать своим клиентам одноразовые флаконы со средствами гигиены – шампунями, гелями для душа, кремами.

Альтернативой уже стали многоразовые, большие дозаторы, либо же туристы будут привозить все необходимое с собой. Окончательное решение в самое ближайшее время примет Европарламент.

В среднем в каждой европейской стране пластиковые отходы составляют примерно 180 кг в год в расчете на каждого жителя и туриста. И главная составляющая пластикового мусора – упаковка.

ЕК уверена, что если не предпринимать никаких мер, то количество отходов будет расти с каждым годом.

Также ЕК считает необходимым сократить использование бумаги: например, отказаться от бумажных чеков и газет, переведя все это исключительно в электронный формат.

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