Европейские отели намерены отказаться от индивидуальных средств гигиены для постояльцев

Отельерам будет запрещено предлагать своим клиентам одноразовые флаконы со средствами гигиены – шампунями, гелями для душа, кремами. Фото: Shutterstock

Европейская комиссия (ЕК) после изучения статистики по использованию пластиковых материалов в отельной индустрии, пришла к выводу, что необходимо как можно быстрее запретить использование разовых туалетных принадлежностей, выдаваемых постояльцам.

Отельерам будет запрещено предлагать своим клиентам одноразовые флаконы со средствами гигиены – шампунями, гелями для душа, кремами.

Альтернативой уже стали многоразовые, большие дозаторы, либо же туристы будут привозить все необходимое с собой. Окончательное решение в самое ближайшее время примет Европарламент.

В среднем в каждой европейской стране пластиковые отходы составляют примерно 180 кг в год в расчете на каждого жителя и туриста. И главная составляющая пластикового мусора – упаковка.

ЕК уверена, что если не предпринимать никаких мер, то количество отходов будет расти с каждым годом.

Также ЕК считает необходимым сократить использование бумаги: например, отказаться от бумажных чеков и газет, переведя все это исключительно в электронный формат.