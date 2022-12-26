Главным рождественским желанием американцев стала отставка Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Журналисты американского телеканала Fox News установили видеокамеру в техасском городе Нэшвилл и предложили простым американцам записать на нее рождественские пожелания президенту страны, Джо Байдену.

Как оказалось, жителей США не так уж и сильно интересуют экономические проблемы, хотя многие из них потребовали от главы Белого дома обуздать инфляцию, успокоить фондовые биржи и перестать заботиться о заокеанских партнерах.

Подавляющее большинство обратившихся к Байдену пожелали ему… как можно скорее подать в отставку.

- Уйдите на пенсию прямо сейчас! – кричали люди.

Пока из пресс-службы Белого дома никак не отреагировали на глас народа. Сам 80-летний президент и его окружение до сих пор заявляют, что он будет баллотироваться на второй, 4-летний президентский срок.

В Демократической партии США, формальным главой которой является сейчас Байден, признают, что так пока и не могут найти более достойного и более молодого кандидата.