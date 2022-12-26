ВКонтакте приготовила праздничный сюрприз в Петербурге: масштабную инсталляцию из отметок «Нравится» — футуристичную ёлку с подарками для пользователей

ВКонтакте решила порадовать пользователей офлайн-сюрпризом и поблагодарить всех за год, проведённый вместе. В Санкт-Петербурге в креативном пространстве Севкабель Порт неожиданно появилась масштабная инсталляция из сердец — отметок «Нравится», которые пользователи соцсети ставили друг другу в течение всего 2022-го. Для каждого посетителя под футуристичной ёлкой подготовили предновогодний подарок, в том числе возможность стать победителем розыгрыша суперпризов в VK Чекбэк.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Весь год наши пользователи открывали друг другу свои сердца, обменивались контентом, ставили „лайки“записям, видеороликам и клипам, вдохновляя команду ВКонтакте совершенствовать платформу, создавать новые уникальные и технологичные сервисы. Спасибо, что были с нами весь 2022-й! Совсем скоро Новый год — и в благодарность за все поставленные в онлайне отметки „Нравится“ мы решили подарить нашим пользователям немного волшебства: специальные „лайки“ от ВКонтакте в офлайне. Мы от всего сердца хотим поделиться со всеми новогодней атмосферой, чтобы каждый нашёл свой особенный подарок под праздничной ёлкой ВКонтакте. Если вы находитесь не в Петербурге, такой подарок можно найти и в онлайне».

Для посетителей пространства Севкабель Порт под ёлкой подготовили предновогодние подарки: например, промокод на VK Музыку, голоса ВКонтакте и шанс выиграть ценные призы в масштабном розыгрыше, который прямо сейчас проходит в сервисе VK Чекбэк. Найти сюрприз можно и не в Петербурге — ВКонтакте запустила специальный праздничный раздел: фирменные фуры, которые «перевозят» лайки-сердца между городами,«привезут» подарок в онлайне.

Кроме того, в честь праздников команда ВКонтакте приготовила для пользователей множество других сюрпризов: новогоднюю атмосферу в VK Мессенджере, специальные поздравления в VK Клипах и VK Звонках, игру «ТайныйСанта», «Капсулу времени», благотворительные подарки и многое другое.