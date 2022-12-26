Самые бессмысленные и роскошные покупки звезд в 2022 году: Часы по цене квартиры, недвижимость в ОАЭ и невероятные свадьбы

Ксения Бородина в 2022 году купила квартиры в Москве, Дубае и машину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В этом году звезды стали реже хвастаться роскошными покупками. Однако некоторые приобретения скрыть не удалось. Подводим итоги самых крупных покупок знаменитостей в 2022 году. Чаще всего артисты вкладывают деньги в недвижимость.

НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ

Сергей Лазарев купил квартиру в Кунцево – в этом районе столицы певец родился и вырос. Новое жилье площадью 110 м кв. в ЖК бизнес-класса, год строительства – 2008. Квартиру артист взял в ипотеку, говорят что инвестировал в жилье для своих детей. Кстати, Сергей Лазарев живет в Подмосковье в доме, который также куплен в ипотеку.

Цена покупки Лазарева: около 35 миллионов рублей.

Дом Бузовой в Сочи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Бузова в конце года переехала в первую собственную московскую квартиру, которую несколько лет назад купила за 120 миллионов рублей. Все это время в квартире площадью 200 кв. м шел ремонт. За это время телеведущая накопила на еще один объект недвижимости: осенью купила дом в Сочи, в поселке Монастырь Адлеровского района. Дом – в охраняемом поселке бизнес-класса. Дом – в горах, рядом река, кругом реликтовые деревья. Дом площадью 280 кв. м построен из газобетонных блоков. Площадь жилья 280 кв. м. На восьми сотках есть все для отдыха - бассейн, зона барбекю. Внутри чистовая отделка, осталось купить мебель. В поселке 27 многоуровневых участков, к каждому подведены коммуникации, установлено итальянское водонагревательное оборудование.

Цена покупки Бузовой: около 40 миллионов рублей.

Ксения Бородина подарила себе на 39-й день рождения квартиру в центре столицы. Все как мечтала: тихий район старой Москвы, дом с историей, высокие потолки. Блогер и телеведущая Бородина – человек обеспеченный, вкладывает все что зарабатывает в недвижимость. Звезда еще раньше купила две квартиры в столице для каждой из дочерей. А живет Ксения с детьми в загородном доме – в элитном подмосковном поселке. Бородина последние годы прилично зарабатывала, так как стала одним из самых популярных российских блогеров: рекламные контракты приносят гораздо больше денег, чем ее работа телеведущей. Ксения не верит, что можно заработать, оставляя деньги на вкладах в банках: «История про банки – это не мое. Куда-то отнести деньги, чтобы тебе потом много вынести… Я верю в недвижимость». Кстати, у Бородиной в этом году были инвестиции в строящуюся недвижимость в ОАЭ: «Это не бегство из России. Нормальная ситуация, когда стараешься обезопасить и преумножить свои деньги».

Цена покупки Бородиной: около 50 миллионов рублей.

Кто еще купил квартиры в Москве? Певица Юлианна Караулова купила квартиру для годовалого сына – подрастет, а у него уже есть свое жилье; квартира с черновой отделкой, поэтому придется вложиться и в ремонт. Поющий блогер Анна Покров приобрела «двушку» в новостройке.

ЖК и квартиры семьи рэпера Джигана и Оксаны Самойловой в Дубае. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

НЕДВИЖИМОСТЬ В ОАЭ

Рэпер Джиган с женой бизнесвумен Оксаной Самойловой и четырьмя детьми часто летают из Москвы отдыхать в Дубай. Раньше снимали жилье, а осенью купили в ОАЭ свои квадратные метры. Теперь у них квартира в комплексе Dubai Hills – площадь 121 кв. метр, с ремонтом и мебелью. У Самойловой успешный бизнес по производству и продажи косметики, поэтому хвастается она: «Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе. Первый платеж пять миллионов рублей, а остальное по беспроцентной рассрочке. Платежи два раза в год. При покупке квартир резидентство вы получаете автоматически на всю семью». При такой сумме вложений в недвижимость резидентство дается на три года. Адвокат Тимур Матвеев рассказал нам какие бонусы получают звезды вместе с резидентской визой: «Резидентство в ОАЭ дает право на проживание, беспрепятственный въезд и выезд из страны; открытие счетов в банках. Также человек может осуществлять трудовую деятельность в ОАЭ, получать медицинские услуги, оформлять и получать заемные средства у кредитных организаций».

В элитном комплексе-новостройке, где купила жилье Собчак есть бассейны. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Цена покупки Самойловой: 36 миллионов рублей.

Кто еще купил квартиры в ОАЭ? Ксения Собчак, Ксения Бородина, Егор Крид, Нюша.

Вид из окна квартиры Ксении Собчак в Дубае: жилье площадью 120 кв м в центре Дубая стоит около 62 миллионов рублей. Вид из окна на одну из достопримечательностей Эмирата — башню Бурдж-Халифа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МАШИНЫ

Слава год назад заказывала Деду Морозу новое авто. В этом декабре певица сама исполнила это желание. Теперь Слава ездит по Москве и на гастроли в близлежащие области на машине своей мечты: Mercedes-Benz V300. Певица хвастается: успела оплатить последний автомобиль перед уходом компании из страны. Черный минивэн с панорамной крышей теперь в гараже Славы – главный любимчик.

Цена покупки Славы: 18 миллионов рублей.

Новая машина певицы Славы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина в конце года похвасталась новеньким автомобилем. В ее автопарке появился серебристый Rolls-Royce. Бородина, как и полагается настоящему блогеру, сняла видео с обновкой, где радуется покупке, гладит и даже целует капот: «Ребята, я ждала этого год!» Заказ блогер и телеведущая сделала еще в начале года, а получила машину только сейчас.

Цена покупки Бородиной: около 45 миллионов рублей.

Молодожены Прилучные с гостями свадьбы Михайловыми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СВАДЬБЫ

Актер Павел Прилучный устроил шикарную свадьбу. Весной он зарегистрировал брак с Зепюр Брутян. А в конце лета Павел и Зепюр Прилучные сыграли шикарную свадьбу в Подмосковье. Для торжества арендовали территорию загородного ресторана в закрытом элитном поселке. Был - шикарный декор из живых цветов, развлекательная программа, банкет и ужин с премиальным кейтерингом, сценография и множество других обязательных составляющих вип-торжества, организованного тем же свадебным агентством, которое делала свадьбу хоккеисту Овечкину.

Цена торжества Прилучных: около 15 миллионов рублей.

Декор за несколько миллионов рублей на свадьбе Прилучных. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

УКРАШЕНИЯ

Филипп Киркоров главный модник шоу-бизнеса. Весь год щеголял в обновках. Его дорогих нарядов не сосчитать. А вот аксессуарами певец хвастает не так часто. К примеру, осенью у Киркорова заметили часы от американского бренда с корпусом из голубого титана. Таких было выпущено всего 99 штук. Но у Филиппа на задней крышке эксклюзивная гравировка - герб России. На одной из премьер Киркоров пошутил, что его модный лук вместе с аксессуарами стоит дороже чем организация самого банкета.

Цена обновки Киркорова: 8 миллионов рублей.