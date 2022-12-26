Когда новогодний оливье заживет собственной жизнью? Рассказываем, как не отравиться на праздники

Когда новогодний оливье заживет собственной жизнью? Фото: Иван ПРОХОРОВ

Сколько можно хранить готовые салаты, холодец и нарезки после того, как куранты пробьют 12? Конечно, они не превратятся в яд, но все же через пару дней бесконтрольного проживания в холодильнике некоторые продукты могут доставить неприятные ощущения.

НОРМЫ ДИКТУЮТ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК

Обычно, когда говорят о сроках годности, то называют самый минимальный срок, который и прописан в Санитарных правилах и нормах. Понятно, что в нормальном современном холодильнике грамотно упакованные продукты могут храниться куда дольше (см. таблицу).

Хотя все же стоит соблюдать осторожность — все, что приготовлено и открыто (мясные нарезки, паштеты, салаты, готовые блюда, холодец) лучше всего съесть в ближайшие два январских дня. Даже если вы все переложите в стеклянную или керамическую посуду и плотно закроете (например, затянете пищевой пленкой).

Чуть дольше хранятся жареные блюда, отварные овощи. Красная икра хранится до семи дней в стеклянной банке (из жестяной открытой банки ее тоже лучше переложить в стекло).

Сыр твердых сортов хранится около двух недель. Открытая вареная колбаса — от 3 дней до полутора недель (если завернуть ее пергаментную бумагу), сырокопченая — месяц.

Еще важное правило: не храните овощи-фрукты, а также готовые блюда и сырое мясо на одной полке. При случайно соприкосновении сырые продукты могут «поделиться» с готовыми бактериями.

Ну и в целом следите за сроком годности всех еще не открытых продуктов — традиционно в предновогоднем ажиотаже продавцы могут подсовывать продукцию с коротким сроком годности.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СТАВЬТЕ В ХОЛОДИЛЬНИКИ ТЕПЛОЕ

Привычка охлаждать еду перед тем, как поставить ее в холодильник, сохранилась с советского прошлого, когда холодильники нужно было размораживать. Ведь тогда любое теплое блюдо грозило образованием ледяных сталактитов и сталагмитов. Современная техника куда более толерантна к теплу. А еда лучше сохранится, если охлаждать ее уже в холодильнике.

Как объясняют санитарные врачи, самая опасная температура, при которой начинают размножаться микроорганизмы - 35-40 градусов, то есть «тепленькая», близкая к температуре нашего тела. Поэтому не стоит охлаждать готовые блюда до комнатной температуры. Холодильник вполне выдержит, если в него сунуть теплую кастрюлю. Конечно, не горячую, охладите примерно до 50-60 градусов. Правило касается и отварных овощей, и супов, и запеченного мяса. В общем всего того, что планируете оставить на завтра.

ГЛАВНЫЕ ПРОДУКТЫ-ОТРАВИТЕЛИ

Самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений перечислены на сайте Роспотребнадзора о здоровом питании.

* молочные продукты (открытые йогурты, сметана и пр.);

* мясные блюда;

* рыбные блюда (особенно с сырой рыбой, например, суши-ролы);

* кондитерские изделия с кремом (см. таблицу);

* домашние консервы и соления, маринады (мы привыкли, что они могут храниться долго, но это совсем не так — прим. Ред.);

* скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде;

* продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения (в том числе различные нарезки);

* корнеплоды и зелень, особенно открытые, в пучках, до которых дотрагиваются продавцы и грузчики, да и сами покупатели, выбирая пучок получше.

ВАЖНО

Признаки продуктов сомнительного качества

Истек или скоро истекает срок годности;

упаковка нарушена (помята, потерта, смазана краска);

неприятно попахивает;

изменился цвет;

консистенция неоднородная, слоистая (например, у сметаны, йогурта);

есть осадок на дне, нарушена прозрачность (кроме соков, у которых возможно естественное выпадение осадка).

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