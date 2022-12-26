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Новый год26 декабря 2022 10:15

Когда новогодний оливье заживет собственной жизнью? Рассказываем, как не отравиться на праздники

Роспотребнадзор напомнил самые опасные продукты, способные вызвать отравление
Анна КУКАРЦЕВА
Когда новогодний оливье заживет собственной жизнью?

Когда новогодний оливье заживет собственной жизнью?

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Сколько можно хранить готовые салаты, холодец и нарезки после того, как куранты пробьют 12? Конечно, они не превратятся в яд, но все же через пару дней бесконтрольного проживания в холодильнике некоторые продукты могут доставить неприятные ощущения.

НОРМЫ ДИКТУЮТ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК

Обычно, когда говорят о сроках годности, то называют самый минимальный срок, который и прописан в Санитарных правилах и нормах. Понятно, что в нормальном современном холодильнике грамотно упакованные продукты могут храниться куда дольше (см. таблицу).

Хотя все же стоит соблюдать осторожность — все, что приготовлено и открыто (мясные нарезки, паштеты, салаты, готовые блюда, холодец) лучше всего съесть в ближайшие два январских дня. Даже если вы все переложите в стеклянную или керамическую посуду и плотно закроете (например, затянете пищевой пленкой).

Чуть дольше хранятся жареные блюда, отварные овощи. Красная икра хранится до семи дней в стеклянной банке (из жестяной открытой банки ее тоже лучше переложить в стекло).

Сыр твердых сортов хранится около двух недель. Открытая вареная колбаса — от 3 дней до полутора недель (если завернуть ее пергаментную бумагу), сырокопченая — месяц.

Еще важное правило: не храните овощи-фрукты, а также готовые блюда и сырое мясо на одной полке. При случайно соприкосновении сырые продукты могут «поделиться» с готовыми бактериями.

Ну и в целом следите за сроком годности всех еще не открытых продуктов — традиционно в предновогоднем ажиотаже продавцы могут подсовывать продукцию с коротким сроком годности.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СТАВЬТЕ В ХОЛОДИЛЬНИКИ ТЕПЛОЕ

Привычка охлаждать еду перед тем, как поставить ее в холодильник, сохранилась с советского прошлого, когда холодильники нужно было размораживать. Ведь тогда любое теплое блюдо грозило образованием ледяных сталактитов и сталагмитов. Современная техника куда более толерантна к теплу. А еда лучше сохранится, если охлаждать ее уже в холодильнике.

Как объясняют санитарные врачи, самая опасная температура, при которой начинают размножаться микроорганизмы - 35-40 градусов, то есть «тепленькая», близкая к температуре нашего тела. Поэтому не стоит охлаждать готовые блюда до комнатной температуры. Холодильник вполне выдержит, если в него сунуть теплую кастрюлю. Конечно, не горячую, охладите примерно до 50-60 градусов. Правило касается и отварных овощей, и супов, и запеченного мяса. В общем всего того, что планируете оставить на завтра.

ГЛАВНЫЕ ПРОДУКТЫ-ОТРАВИТЕЛИ

Самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений перечислены на сайте Роспотребнадзора о здоровом питании.

* молочные продукты (открытые йогурты, сметана и пр.);

* мясные блюда;

* рыбные блюда (особенно с сырой рыбой, например, суши-ролы);

* кондитерские изделия с кремом (см. таблицу);

* домашние консервы и соления, маринады (мы привыкли, что они могут храниться долго, но это совсем не так — прим. Ред.);

* скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде;

* продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения (в том числе различные нарезки);

* корнеплоды и зелень, особенно открытые, в пучках, до которых дотрагиваются продавцы и грузчики, да и сами покупатели, выбирая пучок получше.

ВАЖНО

Признаки продуктов сомнительного качества

Истек или скоро истекает срок годности;

упаковка нарушена (помята, потерта, смазана краска);

неприятно попахивает;

изменился цвет;

консистенция неоднородная, слоистая (например, у сметаны, йогурта);

есть осадок на дне, нарушена прозрачность (кроме соков, у которых возможно естественное выпадение осадка).

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