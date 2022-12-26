Государственный переворот и свержение Зеленского: раскрыта правда о смене власти на Украине

Продажа бюстов президента Зеленского на уличном рынке, Львов. Фото: REUTERS

В российской "экспертной" среде не утихают дискуссии о борьбе за власть на нынешней Украине. С периодичностью раз в неделю, минимум, на экранах телевизоров или в эфире Ютуб-каналов возникает очередной эксперт, который говорит, что или американцы вот-вот поменяют Зеленского на Залужного, или что Зеленский со дня на день снимет Главнокомандующего ВСУ Залужного, чтобы ликвидировать угрозу себе на посту президента.

В реальности эти разговоры более всего похожи на переливание из пустого в порожнее. Никаких предпосылок ни для первого, ни для второго сейчас нет. как бы мы ни относились к Зеленскому, а он полностью заслужил все те прозвища, которые ему дают, и клейма на нем действительно ставить негде, он со своей командой встроил такую жесткую вертикаль власти, какой нет сейчас в мире нигде – ни среди "демократий, ни среди так называемых диктаторских режимов.

В стране полностью уничтожена любая политическая оппозиция. Некоторые партии запрещены даже формально, а оставшиеся соревнуются в выражении лояльности существующему режиму.

Ликвидированы все СМИ, которые могли бы подвергнуть критике тот или иной шаг главы государства и его команды. Запрещена литература, которая выбивается за рамки идеологических шор.

Главком ВСУ Валерий Залужный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянная идеологическая накачка населения привела к тому, что люди не воспринимают мнения, отличного от "правильного", даже от своих знакомы и родственников. Чрезвычайно распространена и с каждым днем все ширится практика доносов в органы МВД и контрразведки. Для того, чтобы стать неблагонадежным, достаточно, например, читать книгу на русском языке или заговорить по-русски. Жесточайшая дисциплина в плане наказания за инакомыслие и дезертирство введена в армии. Дело доходит до смертной казни для тех, кто позволит себе "сепарские настроения" или заговорит о спасении жизни путем сдачи в плен.

При этом, руководители силовых структур в области разведки и контрразведки, органов внутренних дел продвинуты на свои посты и назначены лично Зеленским, а значит, не стоит сбрасывать со счетов и личную преданность. В этих условиях решиться на бунт против Зеленского может либо "отмороженный" отчаянный храбрец, либо совершенно тупой неадекват. Залужный к таким персонажам не относится, а может очутиться на посту не в результате переворота, а исключительно по инициативе самого Зеленского. Который на такой явно не настроен. Зеленского не просто устраивает его нынешняя должность, он купается в собственной популярности, упивается значимостью, вкушает плоды своей причастности к мировой элите и явно готов выступить еще и на "бис".

Американцы и англичане могут быть довольны или недовольны Зеленским, но он перестал быть просто марионеткой в их "ловких и натруженных руках" и сохраняет определенную степень свободы действий. Более того, он пытается сам ими манипулировать в какой-то степени. И именно это, в первую очередь, вызывает их недовольство и периодически возникающее желание сменить его на более послушного персонажа.

Но вот Залужный вряд ли станет точно таким, какой им нужен, а менять шило на мыло - себе дороже. Что же касается смещения Залужного, то сейчас он Зеленского вполне устраивает. Как устраивает его и то, что он в любой момент может поменять своего главкома на другого генерала. Что непременно и сделает, но только тогда, когда что-то будет угрожать самому Зеленскому на посту главы государства. И вряд ли это будет просто поражение на поле боя.

Поводом для такого решения может быть либо масштабнейшая военная катастрофа, для чего на данный момент нет никаких причин. Либо выборы, если Залужный примкнет к регулируемой Зеленским умеренной оппозиции, которая в результате такого альянса может попытаться стать неуправляемой со стороны Офиса президента Украины, чтобы лишить Залужного значительной части его политического веса. Но и это тоже дела не ближних дней. А в ближайшем будущем между Зеленским и Залужным сохранятся уже имеющиеся противоречия, глупо было бы их отрицать, но на их взаимодействие и на ситуацию на Украине они не повлияют и не станут непреодолимыми.

Так что, можно строить различные замысловатые конструкции, надувать щеки и бормотать что-то невнятное на манер бабы Ванги, политическая ситуация на Украине от этого не изменится. Государственный переворот на Украине в ближайшее время вряд ли возможен, как равно как и мягкая смена власти. И делать на это ставку на то, что Украина будет ослаблена и раздроблена изнутри – верх глупости.