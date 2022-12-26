Губернатор Олег Кожемяко рассказал, как возил приморцам в зону СВО подарки, письма от жен и детей

Губернатор Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Алло! Олег Николаевич, судя по тому, что у вас телефон несколько суток был выключен, не было связи… И потом вы мне, спасибо огромное, перезвонили из одного города южного, скажем так, - у вас была очень интересная командировка, и вы были в военной форме. Я правильно догадался?

- Ну да. Обязательно нужно перед Новым годом побывать у наших ребят.

- Скажите, как ваши ребята?

- Очень уверенно себя чувствуют, уже находятся на местах, наращивают боевое слаживание, прибывает пополнение, в том числе еще один отряд «Тигр» зашел на боевые позиции.

Получают необходимое снаряжение, обмундирование, пополняются боеприпасами. Так и укрепляются, и с моральными, психологическими качествами порядок полный, уверены в себе.

Ну и, конечно, для них поздравления от родных приморцев в тех частях, которые находятся здесь (и мы постарались побывать в наших легендарных 155-й, 5-й, 83-й), - все это имеет большое значение.

Передали подарки, снаряжение. То есть, этот мост, который постоянно у нас существует и дает возможность получать ребятам помощь из дома… И - осознавать, что о них помнят, знают, их ценят, ими гордятся по праву.

- Мы не будем раскрывать дислокацию, где конкретно вы находились все это время?

- Конечно, не надо.

- Тогда скажите… Когда ваши ребята видят, что появляется Олег Кожемяко в военной форме, в каске, а иногда какое-то вооружение у вас в руках, их реакция какая первая?

- Ну, в каске я только тогда, когда непосредственно на линии огня, где возможны какие-либо… Ну, когда необходимо принять меры безопасности.

А так нормальная реакция. Потому что уже не первый раз мы там, насколько я понимаю, шестой, поэтому, в принципе, уже есть, скажем, такое понимание, что это просто часть нашей работы.

Это так и есть, потому что очень много приморцев сегодня находится в зоне СВО, и это наши мальчишки, наши ребята, и молодые, и взрослые, которые понимают, что они делают нужную работу, они очищают землю от нацистов.

Поэтому, появление там губернатора (а со мной и других ребят) имеет большое значение с точки зрения понимания, что Приморский край всегда будет их поддерживать И в моем лице, и в лице моих земляков, которые очень много передают гуманитарной помощи для тех, кто сегодня находится в зоне СВО.

Она не ограниченная, - это и оборудование, где-то и автомобили, это и просто подарки, это и письма детей, и теплые вещи.

Поэтому, наверное, добрая половина края живет этим. Потому что у многих это связано с мужьями, с отцами, со знакомыми, родственниками, с близкими людьми.

И здесь никаким образом нельзя отрываться, нужно постоянно быть и в курсе происходящих там событий, ну и, конечно, по мере возможности помогать.

И правительство Приморского края делает все возможное, чтобы наши ребята были обеспечены всем необходимым, что может предоставить, скажем, правительство, и что мы можем достать.

Кроме, конечно, военного снаряжения. Об этом заботится Министерство обороны.

- Я понимаю, что вы письма не читаете, но все равно вы в курсе, что там, в этих посланиях - жён, детей, друзей?

- Вы знаете, мы их не читаем, но невольно ты обращаешь на это внимание, потому что они в самых, как говорится, заветных местах расклеены, где ребята проживают. То есть это каждый раз напоминает им о доме – письмо ребенка, письмо дочери, сына, рисунки…

- Олег Николаевич, пользуясь случаем. У нас 400 городов вещания, в том числе и Радио «Комсомольская правда» в Приморье, во Владивостоке. Вы популярный политик федерального масштаба, и вы вправе какие-то поздравления, пожеланиям россиянам… Пожалуйста, передайте.

- Я хочу, прежде всего, конечно, всех поздравить с наступающим Новым годом. Этот год был наполнен многими событиями, которые произошли у нас в стране впервые, в том числе.

Это и специальная войсковая операция, это и вхождение в состав Российской Федерации новых субъектов. Это, безусловно, какие-то моменты, связанные с памятью тех ребят, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом. Это тоже нельзя забывать.

Поэтому год был сложный, год был очень ответственный для страны.

Но при этом экономика выдержала, армия показала результаты, что, несмотря на все попытки стран НАТО переломить ситуацию, у них ничего не получается. Выдержала экономика, выдержал наш народ, еще более укрепился в единстве, патриотизме.

Сейчас мы более отчетливо понимаем, что нужно делать в экономике.

Министерство обороны понимает еще более те задачи, которые стоят перед ними, чтобы добиться Победы в последующих своих действиях. Поэтому будем все вместе решать те задачи, которые сегодня стоят перед государством, перед нашими людьми. Ну и, конечно, я хочу пожелать всем здоровья, успехов, всего самого наилучшего, благополучия.

Ну, и чтобы те, у кого сегодня находятся близкие на фронте, ждали их возвращения домой с победой.

- Спасибо огромное. Спасибо, что перезвонили. Вас с праздником! Удачи, здоровья, всего-всего хорошего в Новом году!

- Всего хорошего.