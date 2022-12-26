На Украине переоснащают советские беспилотники американскими системами навигации для ударов по России

Советский беспилотник «Стриж» на пусковой установке в музее Киева. Фото: ru.wikipedia.org

Минобороны России сообщило, что 26 декабря, в 01.35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

«В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиационная техника повреждений не получила», - уточнили в военном ведомстве.

По мнению ряда военных экспертов, «Энгельс» был атакован советскими беспилотником Ту-141 «Стриж». «Стриж» развивает скорость до 1110 км/ч, поэтому сбить его, если он летит на высоте до 50 метров над землей довольно сложно.

Так как же он пролетел?

Мы не раз слышали о том, что разведывательная авиация и спутники НАТО помогают киевскому режиму с данными о передвижении частей (в том числе и противовоздушной обороны) в режиме реального времени. Украинским военным остается только распорядиться этой информацией: выбрать время смены дежурства, отвлечь ударами по Белгородской или Курской области, рассчитать более удачное направление удара или маневра.

Мы помним, что один из таких «Стрижей» был запущен ВСУ еще 10 марта 2022 года. Он сумел преодолеть противовоздушную оборону НАТО, пролететь над Румынией, Венгрией и упал в оживленном парке столице Хорватии Загребе.

Ту-141 «Стриж» развивают скорость до 1110 км/ч. Фото: ru.wikipedia.org

"Полетел не туда, но смог преодолеть воздушное пространство трех стран", - комментировали тогда эксперты.

А может это была не ошибка, а испытания модернизированного "Стрижа"?

Сделать «Стриж» более маневренным, точным и незаметным могут навигационные средства и технические наработки Пентагона.

Минобороны уже сообщало в начале декабря, что из строя были выведены несколько самолетов Дальней авиации «реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства» на военных аэродромах «Дягилево» и «Энгельс».

Тогда эти беспилотники тоже были сбиты: «Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», - сообщили тогда в ваедомстве.

Над незаметностью «Стрижа» работали еще советские инженеры в 1974 году, когда только задумывалась эта модель. «В частности, передняя часть фюзеляжа изготавливалась из композитных материалов, поглощающих радиоволны», - говорится в архивных материалах.

Но первостепенная цель советского «Стрижа» была все-таки разведывательной, а не ударной. Он должен был производить фотосъемку местности и возвращаться. Сегодня Киев с поддержкой Пентагона стал использовать базу «Стрижа» для создания ударного беспилотника.

КСТАТИ

В 90-е годы в Крыму во время учебных стрельб Ту-141 ускользнул от четырех управляемых ракет украинских зенитчиков (при этом использовались разные комплексы). Более удачно с советским беспилотником расправлялись расчеты С-300, но только если перехват происходил на малом расстоянии до цели.

Надо отметить, что украинские военные стали получать опыт использования подобных беспилотников не сегодня. Обломки менее крупных дозвуковых Ту-143 «Рейс» с дальностью полета до 200 километров находили после 2014 года в полях Донбасса.